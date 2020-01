AFP, passa il Salerno. Caricato inizia con una sconfitta

Comincia con una sconfitta l'avventura dell'allenatoresulla panchina dell'. Nel turno d'esordio del torneo di serie B, il Campolongo Hospital Roller Salerno s'impone, con un gol per tempo.Il battesimo casalingo dei biancoverdi, inseriti nel raggruppamento F, si rivela un debutto da incubo per il nuovo tecnico. Che la serata del PalaPansini, al cospetto della squadra dell'ex, non sia facile è chiaro sin dalle prime battute, quando i padroni di casa, dopo essersi riversati più volte nella metà campo ospite, sprecano diverse palle gol, sino a subire, a soli 12 secondi dalla sirena intermedia, il vantaggio del Roller Salerno: 0-1.Nella ripresa, poi, arriva anche il raddoppio degli ospiti, che chiude di fatto la partita. Finisce, ma gli applausi del numeroso pubblico di casa sono tutti per la nuova AFP Giovinazzo: «Troppo poco il tempo a disposizione di Nino Caricato per poter improntare i suoi schemi ai ragazzi e avereper tutta la partita - è il commento del club - anche se di fronte c'era il Roller Salerno che ha chiuso al primo posto il girone di Coppa Italia».Nel prossimo impegno il club del presidentesarà impegnato in trasferta, sulla pista di Matera contro ladell'ex Valerio Antezza. Match in programma sabato 25 gennaio alle ore 20.45.