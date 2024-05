AFP Giovinazzo, un pari chiude la stagione

Una gara inutile quella di ieri sera per la sesta e ultima giornata del playout di serie A1 di hockey pista. L', ormai matematicamente retrocesso, ha ospitato l'già salva dalla scorsa settimana ed è finitaIl quintetto iniziale rivede tra i pali il giovane Dangelico, Le Berre tornato capitano dopo tante settimane di stop, Clavel, Colamaria e Mura. Il risultato si sblocca all'8' grazie a. Al 12' Dal Santo rimedia un cartellino blu ma il tiro diretto di Le Berre non è efficace. Un minuto dopo è Clavel a prendersi un cartellino enon sfrutta il tiro diretto, per poi farsi perdonare al 15'. Al 19' i padroni di casa passano in vantaggio conmapareggia nuovamente i conti. Al 23' è ancora il francese ad andare a segno e prima dell'intervallo lo fa ancheAl 6' della ripresafa capire che i vicentini non intendono mollare ma all'8' riallunga, pochi istanti prima della rete d'addio di. Gli arbitri sventolano un cartellino blu per Posito Esteban senza che Clavel ne approfitti su tiro diretto. Al 5' una rete per parte a firma di, prima chechiuda il match sul 6-6.Il punto guadagnato dalle due contendenti è assolutamente inutile e finirà solo negli archivi. La squadra allenata da Crudeli, infatti, dice addio alla massima serie e a questo punto lo fa forse con meno rammarico.L'AFP Giovinazzo guarda al suo futuro, cercando di recuperare sul mercato quel tempo perso in attesa di conoscere il proprio destino. Nel futuro non ci sarà, il migliore della serata e pilastro per tutto il campionato, e non dovrebbe esserci, altra certezza arrivata purtroppo solo a metà stagione; entrambi hanno affidato ai social messaggi di addio e di ringraziamento. Si cercherà di proseguire con, è ormai certo l'arrivo del portieredal Bassano ma altri rinforzi dovranno arrivare.Perché è giusto festeggiare la salvezza ma una piazza come quella giovinazzese non può soffrire restando in coda per tutta una stagione.