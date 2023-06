AFP Giovinazzo U23, una vittoria e un pareggio

Si è conclusa la seconda giornata della, di scena al PalaPansini.L'AFP Giovinazzo ha affrontato alle 12.45 l'mentre alle 20.15 laQuesta mattina i biancoverdi hanno battuto i toscani. Passati in svantaggio per la rete di, hanno prima pareggiato con, poi Colamaria non ha approfittato del tiro diretto per cartellino blu a Pesavento. L'allungo arriva con la rete die poi con il tiro diretto, concesso per il decimo fallo avversario e trasformato da, a tre minuti dal termine. I maremmani arrivano a commettere anche il quindicesimo fallo ma Colamaria non ne approfitta su tiro diretto.Più accesa la gara serale contro la Gamma Innovation Sarzana, cominciata con il cartellino blu per D'Avanzo e con il tiro diretto di. Proprio Tognacca è in grande spolvero e allunga il vantaggio andando a segno in chiusura di primo tempo e in apertura di secondo. I padroni di casa però non mollano e accorciano le distanze prima cone poi con. C'è un cartellino blu per Colamaria e ancoratrasforma il tiro diretto. Prima della sirena finale però riescono ad andare a segno, per ilche diventa risultato definitivo.I 4 punti conquistati in giornata consentono all'di posizionarsi, nonostante il Correggio secondo abbia disputato una gara in meno.Oggi i biancoverdi scenderanno in pista. Ancora una volta sarà richiesto il supporto del pubblico, ancor più per l'accesso gratuito all'intera manifestazione.