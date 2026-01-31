AFP Giovinazzo, testa al campionato 

Amato e compagni occupano il terzultimo posto in classifica e, con una gara da recuperare, sono a quota 8 punti, metà dei quali conquistati dopo la sosta natalizia. Dall'arrivo di Pino Marzella in panchina, infatti, la squadra ha perso la prima contro il Grosseto, ma ha poi vinto lo scontro salvezza contro il Novara e pareggiato a Forte dei Marmi. Dieci giorni fa l'andamento del match è stato altalenante ma, ad 80" dalla fine, i biancoverdi, in vantaggio grazie alla doppietta di Cardoso e alla rete di Mezzina, sono stati raggiunti sul 3-3 dai rossoblu.

Anche il Follonica ha accumulato 4 punti nel mese di gennaio, avendo vinto col Breganze, pareggiato col Sarzana e perso con Lodi e Trissino. Nell'ultimo incontro i Campioni d'Italia hanno preso sin da subito il controllo, con i toscani che sono riusciti ad avvicinarsi massimo ad una rete di differenza a metà del secondo tempo. La squadra capitanata da Davide Banini, con 22 punti, è comunque a metà classifica ma ha subito finora 68 reti, ovvero le stesse dell'AFP, e in trasferta ha vinto solo tre volte.

Tre mesi fa al PalaArmeni i biancoazzurri si sono imposti 7-3 ma stasera dovranno vedersela con una AFP diversa e soprattutto con la sua tifoseria.

Festeggiato una settimana fa l'approdo alla Final Four di WSE Trophy alla luce della netta vittoria per 6-0 contro gli svizzeri del Pully, l'AFP deve tornare a concentrarsi sul campionato. Stasera alle ore 20.00, per la 17esima giornata, i biancoverdi affrontano in casa il Follonica Hockey.