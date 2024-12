AFP Giovinazzo, test Valdagno prima della sosta

Ultima sfida del 2024 per l'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.00, ospiterà l'Hockey Club Valdagno per la dodicesima giornata del campionato di A1 che precede la sosta per le festività natalizie.I biancoverdi vivono un momento di grande forma, ben rappresentato dalle tre vittorie consecutive nelle ultime settimane. Sabato scorso un 4-6 senza difficoltà a Sandrigo, con tre reti di Tabarelli che gli hanno consentito di entrare nel best five di giornata, così come era accaduto a Colamaria e Clavel per i successi precedenti. Con i punti conquistati l'AFP è arrivata in prossimità della zona playoff e ha iniziato a sognare.Stasera però deve affrontare un test non di poco conto. Il Valdagno infatti ha battuto il Novara con un netto 5-0, riuscendo a mantenere inviolata la porta difesa da Bovo, finito anch'egli nel miglior quintetto di giornata. Una settimana prima aveva pareggiato in trasferta contro il Forte secondo in classifica. Con questi risultati la squadra allenata da Chiarello è attualmente sesta, praticamente sicura di prender parte alla Coppa Italia, ma cercherà la vittoria per continuare ad ambire ad un miglior piazzamento.