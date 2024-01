AFP Giovinazzo, stasera si torna al PalaPansini

Seconda giornata del girone di ritorno del campionato di A1 di hockey pista. L'avversario di questa sera per l'è ilSarà la prima partita ufficiale al PalaPansini del 2024, l'ultima disputata sul parquet di casa risale ormai a quattro settimane fa. L'AFP cercherà ancora una volta di ottenere punti da un match che si preannuncia non semplice per una squadra che finora ha dovuto soccombere dodici volte su quattordici. Sarà il primo nelle nuove vesti di Direttore Sportivo per Massimo Napoli, annunciato solo pochi giorni fa al posto di Beppe Spadavecchia che si concentrerà su aspetti più prettamente societari. Sarà anche l'occasione, per i tifosi di casa, di vedere all'opera il difensoree l'attaccante, che al termine della finestra di mercato invernale sono arrivati dal Vercelli ritiratosi dal torneo.A seguito del ritiro dei piemontesi, il Giudice Sportivo ha deciso di conservare i risultati del girone d'andata e di assegnare alla società la sconfitta a tavolino per tutte le gare di ritorno. In settimana ilha però deciso di presentare un ricorso che, qualora venisse accolto, potrebbe portare ad una rideterminazione della classifica. Per ora i biancorossi, avendo vinto la metà degli incontri, sono sesti in classifica e stasera cercheranno la vittoria per cercare di scalare posizioni. Per farlo la formazione allenata dasi affiderà soprattutto ai gol di due giocatori di grande esperienza come, con i biancoverdi a segno con il solo Mura. Per stasera ci si aspetta un incontro più combattuto.