AFP Giovinazzo, stasera il Sindaco premia i ragazzi campioni d'Italia under 19

La storia l'hanno scritta con la loro freschezza e la loro leggerezza, oltre che col solito pizzico di follia che caratterizza quasi sempre le grandi imprese sportive.I ragazzi dell'under 19 dell'AFP Giovinazzo, neo-campioni d'Italia dopo la vittoria sul Follonica, saranno premiati dal sindaco Tommaso Depalma, questa sera, 21 giugno, nell'Aula Consiliare "Luciano Pignatelli" di Palazzo di Città. L'appuntamento è alle 20.30 per una cerimonia sobria, ma dovuta ad un gruppo ed uno staff tecnico che hanno lavorato tantissimo ed in silenzio in questi mesi, raggiungendo il traguardo massimo.Sarà finalmente festa biancoverde, si spera contenuta e nel rispetto delle norme anti-Covid, anche all'interno dei luoghi delle istituzioni. Giovinazzo torna una delle capitali italiane di questo meraviglioso sport.