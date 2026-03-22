AFP Giovinazzo, si dimette il Presidente Minervini





«I tanti impegni di lavoro, uniti a quelli come delegato europeo WSE Rink Hockey e come presidente LIHP, mi costringono al termine di questo campionato a lasciare la presidenza dell'AFP Giovinazzo».





«Sono stati tre anni favolosi - ha scritto sul suo profilo social mentre la pagina della società è stranamente silente - che mi hanno regalato grandi gioie ed emozioni. Ho cercato sempre di dare il massimo per la mia amata terra, ho investito davvero tanti soldi e tanta energia per ridare prestigio all'AFP per i nostri straordinari tifosi e per la storia di questa gloriosa società, che si è sempre intrecciata con la storia mia personale e con quella di mio padre».





Infine il tempo dei meriti e dei ringraziamenti: «Seppur vivendo a Roma, per cui non è stato facile seguire bene tutte le situazioni di spogliatoio e di società, credo comunque di lasciare oggi a Giovinazzo un entusiasmo ed una nuova ritrovata passione verso questo sport, di gran lunga superiore a quella trovata tre anni fa al mio arrivo. E di questo devo ringraziare tutti coloro che mi hanno affiancato e sostenuto in questa avventura che per me è stata come dover chiudere un cerchio con il mio passato sportivo ed umano a Giovinazzo. Tanto dovevo alla mia città e a mio padre. Sempre forza AFP».

L'imprenditore del settore immobiliare, figlio di Luciano Minervini leggendario radiocronista della squadra che vinse scudetto e Coppa delle Coppe, fu nominato presidente ad ottobre 2023, all'inizio della stagione del ritorno in serie A1, succedendo a Dino Camporeale. Nel corso di queste tre stagioni: la salvezza ai playout, una nuova riorganizzazione societaria, l'esonero di Pino Marzella e la chiamata di Angelo Depalma a novembre 2024, la risalita e la qualificazione ai playoff scudetto oltre che al WSE Trophy, ancora cambiamenti societari e l'esonero di Angelo Depalma con il ritorno di Pino Marzella a Natale scorso, poi i risultati più recenti.

Una settimana fa la festa della Final Four del World Skate Europe Trophy al PalaPansini e la possibilità di riscrivere la storia 46 anni dopo l'unica vittoria internazionale, svanita però in semifinale. L'AFP è quindi tornata alla molta più triste realtà della lotta per non retrocedere.





Il Presidente lascia Giovinazzo ma non lascia l'hockey, conservando le cariche in Lega e in Europa. Avrebbe potuto essere ricordato per la vittoria del WSE Trophy e invece c'è da sperare che non termini la sua avventura con la squadra retrocessa. È sempre stato tanto acclamato dai tifosi, a prescindere dai risultati in pista, ma ora potrebbe abbandonare una nave che rischia di perdersi alla deriva.

La serenità in casa AFP Giovinazzo è sempre più lontana. All'indomani della sconfitta contro il Monza e senza aver fatto presagire nulla all'ambiente biancoverde, il Presidente Francesco Minervini ha annunciato le sue dimissioni.