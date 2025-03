AFP Giovinazzo, si decide l'obiettivo

I biancoverdi devono girare necessariamente pagina, dopo che sabato scorso sono tornati sconfitti con un fin troppo netto 3-0 dalla trasferta a Sarzana. Era lo scontro diretto che sarebbe valso la stagione ma, anziché blindare l'accesso ai playoff, la squadra di Depalma è stata scavalcata ed è scesa al nono posto, costretta a guardarsi anche alle spalle.



L'Hockey Sandrigo 1968 si è invece aggiudicato per 6-5 lo scontro di bassa classifica contro il Novara, in tal modo superato, ma la vittoria è valsa a poco. I veneti sono terzultimi, con la peggior difesa del campionato, e sono già certi di dover disputare i playout per non retrocedere.



All'andata prevalsero i pugliesi, risultato a referto 4-6.

Il successo nella gara odierna consentirebbe all'AFP di mettere al sicuro la permanenza in serie A1 e di tornare ad inseguire un ritorno tra le prime otto.

L'AFP Giovinazzo torna davanti ai propri tifosi. Questa sera, eccezionalmente alle ore 21.00, affronta al PalaPansini il Sandrigo Hockey 1968.