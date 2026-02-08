AFP Giovinazzo, questa sconfitta è tremenda

Era l'occasione del riscatto dopo la sconfitta di Valdagno, e invece l'ha perso, seppur di misura, contro l'nella 18esima giornata di campionato.Al PalaFerrarin nel quintetto di partenza c'è Mezzina al posto di Clavel, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato in settimana. L'attacco è poco incisivo mentre Bovo ha il suo da fare. Al 23' del primo tempo rigore per Maturano che non entra in porta, per cui la prima frazione termina a reti inviolate.Al 13' del secondo tempo anche Cairo Porta non sfrutta l'occasione del rigore. Un minuto dopoci prova da posizione defilata mirando al primo palo e, complice un controllo non impeccabile di Bovo, porta in vantaggio i padroni di casa. All'ultimo minuto decimo fallo biancoverde ma il tiro diretto di Tagliapietra non va a segno.Con l'al termine di una gara tirata, il Breganze ottiene la seconda vittoria stagionale. La formazione di Perea resta ultima ma si avvicina pericolosamente alle altre pretendenti per la salvezza. L'AFP, che si sta togliendo soddisfazioni in Europa e fino ad una settimana fa sembrava esser riuscita ad invertire la tendenza con un tris di risultati utili, deve fare i conti con la dura realtà ed è costretta ad un bagno di umiltà, più che mai necessario per risalire seriamente dal fondo della classifica. Questa volta non c'è nemmeno l'alibi della lunga trasferta, visto che la squadra è rimasta in Veneto senza fare la spola, e la sensazione di aver subito torti arbitrali mercoledì non è riuscita a dare la giusta scossa motivazionale.