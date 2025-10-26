AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Dalbis
Hockey

AFP Giovinazzo, quanto amaro dopo un po’ di dolce

I biancoverdi prima vanno in doppio vantaggio e poi perdono 5-6 contro l’Hockey Forte

Giovinazzo - domenica 26 ottobre 2025 0.04
La speranza della prima vittoria svanisce nella terza giornata di campionato. Al PalaPansini l'AFP Giovinazzo perde 5-6 contro un Hockey Forte certamente non irresistibile come quello a cui gli appassionati erano abituati.

Partono titolari Guia, Clavel, Cardoso, Mura e finalmente si rivede dal primo minuto capitan Amato. Gli ospiti fanno soffrire la squadra di Depalma sprecando almeno un paio di ghiotte occasioni ma è l'AFP a sbloccare il risultato al 12', con un contropiede di Cardoso che scarta Gnata e la mette dentro. Al 16' Checchetto arriva davanti a Guia, che si siede per coprire lo specchio ma la pallina rimbalza sui gambali e lo scavalca per il momentaneo pareggio. Due minuti dopo Mura vola in area ferendosi sulla fronte, tanto da dover ricorrere ad una vistosa fasciatura, ma gli arbitri fanno proseguire tra le proteste dei tifosi. Al 20' tira Checchetto e Raffaelli si fa trovare pronto per il tap-in vincente. Passano due minuti e i rossoblu allungano, con Lopez che riceve in area ed è liberissimo di segnare.

Nella ripresa bastano 30" perché il risultato cambi ancora: Cardoso si accentra e con un tiro potente segna facendo sbattere la pallina sull'interno di entrambi i pali. Al 4' Mura, posizionato dietro la porta, torna in area e tenta il tiro ma il palo gli dice di no. Al 10', finalmente, il nuovo pari: Mura riceve palla sulla trequarti, vede arrivare Clavel alla sua sinistra che riceve e non sbaglia. Al 13' ancora un assist di Mura per Cardoso che si avvicina rapido al palo opposto e gonfia la rete del momentaneo e tanto agognato vantaggio biancoverde. Al 16', dopo tanti errori sottoporta di Mura che viene sostituito, Cardoso riconquista palla in difesa, si invola lungo la fascia laterale destra, si accentra e scarica dietro su Clavel appena entrato che corre verso la porta e firma il gol che fa esplodere il PalaPansini. La felicità, o il sollievo, dura appena tre minuti perché Ballestero, da oltre la linea di centrocampo, fa partire un incredibile siluro che non viene intercettato. Esattamente dopo un minuto, Bozzetto verticalizza ancora per Ballestero che a due passi da Guia trova il varco dell'assurdo pareggio. Al 23' contropiede della squadra allenata da Roberto Crudeli, Lopez, allargandosi cambia velocità, lascia Amato in ginocchio e senza più difensori davanti segna la rete che vale la vittoria.

La gara termina quindi 5-6 e il pubblico, che prima aveva sofferto e poi aveva trovato sollievo, è tornato a casa tanto incredulo quanto deluso. Ad un certo punto la vittoria era vicina e invece si è bruscamente allontanata, ancora una volta. Gli ultras hanno chiamato a raccolta i giocatori sotto la curva e hanno cantato: "Sangue e sudore" e "Vogliamo gente che lotta". Speriamo sia lo stimolo giusto per affrontare una settimana complicata che vede l'AFP tornare in pista sia mercoledì, in trasferta, sia sabato.
Risultati 3^ Giornata
TEAMSERVICECAR MONZA - WHY SPORT VALDAGNO 5-1
INDECO AFP GIOVINAZZO - HC FORTE DEI MARMI 5-6
HOCKEY SARZANA - HOCKEY BREGANZE 4-2
CGC VIAREGGIO - TR AZZURRA NOVARA 2-1

Classifica
CGC VIAREGGIO 9
TEAMSERVICECAR MONZA 7
HOCKEY SARZANA 7
HOCKEY TRISSINO 6
BCC CENTROPADANA A.LODI 6
UBROKER BASSANO 4
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 4
TR AZZURRA NOVARA 3
WHY SPORT VALDAGNO 3
HC FORTE DEI MARMI 3
CP GROSSETO 1951 0
INDECO AFP GIOVINAZZO 0
HOCKEY BREGANZE 0
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 0
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Ripristinati i giochi di piazzetta Jacobellis: collaudo "speciale " per il sindaco
26 ottobre 2025 Ripristinati i giochi di piazzetta Jacobellis: collaudo "speciale" per il sindaco
Domenica con 25° su Giovinazzo
26 ottobre 2025 Domenica con 25° su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti  AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti  Per la terza giornata di campionato al PalaPansini arriva il Forte dei Marmi
AFP Giovinazzo sconfitta anche in trasferta AFP Giovinazzo sconfitta anche in trasferta Nella prima gara fuori casa i biancoverdi vengono sconfitti 9-5 dal Novara
Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo I biancoverdi ospiti del Novara di Domenico Illuzzi
AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura Nella prima partita stagionale i biancoverdi perdono 3-4 contro l'H.C. Valdagno
AFP Giovinazzo, inizia la stagione AFP Giovinazzo, inizia la stagione Stasera il debutto casalingo contro il Valdagno
AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne In settimana è arrivato il nuovo portiere ed è stato definito l'avversario in WSE Trophy
Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo L’assemblea dei soci ha rivisto l’organigramma societario
Dal mini hockey alla Serie A1, la lettera dell'AFP Giovinazzo a Colamaria Dal mini hockey alla Serie A1, la lettera dell'AFP Giovinazzo a Colamaria L'atleta è stato ceduto all'HRC Monza
Lancette indietro: torna l'ora solare
26 ottobre 2025 Lancette indietro: torna l'ora solare
Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
25 ottobre 2025 Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato
25 ottobre 2025 Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato
AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
25 ottobre 2025 AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
25 ottobre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
25 ottobre 2025 Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
24 ottobre 2025 Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
24 ottobre 2025 Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.