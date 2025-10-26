AFP Giovinazzo, quanto amaro dopo un po’ di dolce

La speranza della prima vittoria svanisce nella terza giornata di campionato. Al PalaPansini l'perde 5-6 contro uncertamente non irresistibile come quello a cui gli appassionati erano abituati.Partono titolari Guia, Clavel, Cardoso, Mura e finalmente si rivede dal primo minuto capitan Amato. Gli ospiti fanno soffrire la squadra di Depalma sprecando almeno un paio di ghiotte occasioni ma è l'AFP a sbloccare il risultato al 12', con un contropiede diche scarta Gnata e la mette dentro. Al 16' Checchetto arriva davanti a Guia, che si siede per coprire lo specchio ma la pallina rimbalza sui gambali e lo scavalca per il momentaneo pareggio. Due minuti dopo Mura vola in area ferendosi sulla fronte, tanto da dover ricorrere ad una vistosa fasciatura, ma gli arbitri fanno proseguire tra le proteste dei tifosi. Al 20' tira Checchetto esi fa trovare pronto per il tap-in vincente. Passano due minuti e i rossoblu allungano, conche riceve in area ed è liberissimo di segnare.Nella ripresa bastano 30" perché il risultato cambi ancora:si accentra e con un tiro potente segna facendo sbattere la pallina sull'interno di entrambi i pali. Al 4' Mura, posizionato dietro la porta, torna in area e tenta il tiro ma il palo gli dice di no. Al 10', finalmente, il nuovo pari: Mura riceve palla sulla trequarti, vede arrivarealla sua sinistra che riceve e non sbaglia. Al 13' ancora un assist di Mura perche si avvicina rapido al palo opposto e gonfia la rete del momentaneo e tanto agognato vantaggio biancoverde. Al 16', dopo tanti errori sottoporta di Mura che viene sostituito, Cardoso riconquista palla in difesa, si invola lungo la fascia laterale destra, si accentra e scarica dietro suappena entrato che corre verso la porta e firma il gol che fa esplodere il PalaPansini. La felicità, o il sollievo, dura appena tre minuti perché, da oltre la linea di centrocampo, fa partire un incredibile siluro che non viene intercettato. Esattamente dopo un minuto, Bozzetto verticalizza ancora perche a due passi da Guia trova il varco dell'assurdo pareggio. Al 23' contropiede della squadra allenata da Roberto Crudeli,, allargandosi cambia velocità, lascia Amato in ginocchio e senza più difensori davanti segna la rete che vale la vittoria.La gara termina quindie il pubblico, che prima aveva sofferto e poi aveva trovato sollievo, è tornato a casa tanto incredulo quanto deluso. Ad un certo punto la vittoria era vicina e invece si è bruscamente allontanata, ancora una volta. Gli ultras hanno chiamato a raccolta i giocatori sotto la curva e hanno cantato: "Sangue e sudore" e "Vogliamo gente che lotta". Speriamo sia lo stimolo giusto per affrontare una settimana complicata che vede l'AFP tornare in pista sia mercoledì, in trasferta, sia sabato.