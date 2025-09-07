Bruno Guia AFP Giovinazzo
Bruno Guia AFP Giovinazzo
Hockey

AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne

In settimana è arrivato il nuovo portiere ed è stato definito l'avversario in WSE Trophy

Giovinazzo - domenica 7 settembre 2025 0.55
Nell'ultima settimana, due notizie hockeistiche hanno interessato l'AFP Giovinazzo.

Con l'inizio degli allenamenti, anche i giocatori stranieri stanno arrivando in città; l'ultimo in ordine cronologico è stato Bruno Guia, puntualmente presentato ai tifosi tramite foto sui social con tecnico e dirigenti.

"La saracinesca è arrivata in città! Siamo felici di annunciare - ha comunicato la società - l'arrivo del nostro nuovo portiere: Bruno Guia! Difenderà con grinta e determinazione i colori dell'AFP Giovinazzo nel campionato di Serie A1 di hockey su pista. Un guerriero tra i pali, pronto a far vibrare il PalaPansini e a far sognare i nostri tifosi!".

Il 27enne estremo difensore portoghese, cresciuto in ED Viana e Oquei Clube de Barcelos, è stato prelevato a giugno dalla Juventude de Viana in cui militava dal 2018. Dovrà ora farsi conoscere e apprezzare dal pubblico italiano.

Intanto si sono tenuti i sorteggi delle competizioni europee. L'AFP Giovinazzo, che torna dopo tanti anni sul palcoscenico europeo, ha pescato i francesi de La Vendéenne La Roche sur Yon per gli ottavi di finale del WSE Trophy.

La gara d'andata è fissata per il 15 novembre in trasferta e due settimane dopo al PalaPansini. In caso di passaggio del turno, l'avversario successivo sarebbe la vincente tra RESG Walsum - Pully RHC.

Prima però c'è da pensare al campionato: esordio casalingo l'11 ottobre contro il Valdagno.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
"Benedetta ": il cortometraggio del giovinazzese Alessandro Spadavecchia
7 settembre 2025 "Benedetta": il cortometraggio del giovinazzese Alessandro Spadavecchia
Il centrosinistra giovinazzese nuovamente unito
7 settembre 2025 Il centrosinistra giovinazzese nuovamente unito
Altri contenuti a tema
Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo L’assemblea dei soci ha rivisto l’organigramma societario
Dal mini hockey alla Serie A1, la lettera dell'AFP Giovinazzo a Colamaria Dal mini hockey alla Serie A1, la lettera dell'AFP Giovinazzo a Colamaria L'atleta è stato ceduto all'HRC Monza
L'AFP Giovinazzo riabbraccia Mura L'AFP Giovinazzo riabbraccia Mura Torna l'attaccante argentino, restano Cardoso e Clavel, arriva un portiere ma parte Colamaria
AFP Giovinazzo, il capitano resta AFP Giovinazzo, il capitano resta Ufficiale il rinnovo di contratto per altri due anni per Samuel Amato
AFP Giovinazzo, il sogno playoff finisce qui AFP Giovinazzo, il sogno playoff finisce qui In gara 2 dei quarti di finale i biancoverdi applauditissimi perdono 1-7 contro l'Hockey Trissino
AFP Giovinazzo, vincere per non uscire AFP Giovinazzo, vincere per non uscire Il PalaPansini sogna il riscatto contro il Trissino per non abbandonare i playoff
L’AFP Giovinazzo crolla nella ripresa di gara 1 L’AFP Giovinazzo crolla nella ripresa di gara 1 I biancoverdi partono fortissimi contro il Trissino che poi fa suo il primo atto dei quarti di finale dei playoff
AFP Giovinazzo, è il momento dei playoff AFP Giovinazzo, è il momento dei playoff I biancoverdi saranno in trasferta a Trissino per il primo round dei quarti di finale
Meteo domenica, velature al pomeriggio su Giovinazzo
7 settembre 2025 Meteo domenica, velature al pomeriggio su Giovinazzo
Bandiera della Palestina da Palazzo di Città: il punto di vista del sindaco di Giovinazzo
6 settembre 2025 Bandiera della Palestina da Palazzo di Città: il punto di vista del sindaco di Giovinazzo
Antonio Decaro, arriva il "sì " decisivo per le Regionali - VIDEO
6 settembre 2025 Antonio Decaro, arriva il "sì" decisivo per le Regionali - VIDEO
"Giovinazzo Estate 2025 ", gli appuntamenti del fine settimana
6 settembre 2025 "Giovinazzo Estate 2025", gli appuntamenti del fine settimana
Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos
6 settembre 2025 Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos
Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle”
6 settembre 2025 Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle”
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia
6 settembre 2025 Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia
PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
5 settembre 2025 PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.