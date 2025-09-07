AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne

Nell'ultima settimana, due notizie hockeistiche hanno interessato l'AFP Giovinazzo.Con l'inizio degli allenamenti, anche i giocatori stranieri stanno arrivando in città; l'ultimo in ordine cronologico è stato Bruno Guia, puntualmente presentato ai tifosi tramite foto sui social con tecnico e dirigenti."La saracinesca è arrivata in città! Siamo felici di annunciare - ha comunicato la società - l'arrivo del nostro nuovo portiere: Bruno Guia! Difenderà con grinta e determinazione i colori dell'AFP Giovinazzo nel campionato di Serie A1 di hockey su pista. Un guerriero tra i pali, pronto a far vibrare il PalaPansini e a far sognare i nostri tifosi!".Il 27enne estremo difensore portoghese, cresciuto in ED Viana e Oquei Clube de Barcelos, è stato prelevato a giugno dalla Juventude de Viana in cui militava dal 2018. Dovrà ora farsi conoscere e apprezzare dal pubblico italiano.Intanto si sono tenuti i sorteggi delle competizioni europee. L'AFP Giovinazzo, che torna dopo tanti anni sul palcoscenico europeo, ha pescato i francesi de La Vendéenne La Roche sur Yon per gli ottavi di finale del WSE Trophy.La gara d'andata è fissata per il 15 novembre in trasferta e due settimane dopo al PalaPansini. In caso di passaggio del turno, l'avversario successivo sarebbe la vincente tra RESG Walsum - Pully RHC.Prima però c'è da pensare al campionato: esordio casalingo l'11 ottobre contro il Valdagno.