AFP Giovinazzo, pesantemente sconfitta ma salva

Due gare in trasferta nell'arco di 24 ore, a ranghi ridotti per le positività riscontrate che hanno portato a quarantene e ad un minor numero di allenamenti, si sono indubbiamente fatte sentire. L'torna dal weekend toscano con una sconfitta esagerata per mano delche si impone perAd aprire le marcatureal 3', seguito dasu rigore. Al 19' cartellino blu per Bavaro e tiro diretto sprecato da Brunelli. Grazie ai padroni di casa chiudono la prima frazione sul 4-0.La ripresa comincia con l'unico gol biancoverde, di, poi dilagano i toscani.ne fa tre, di cui il primo su rigore,fa altrettanto. L'arbitro Moretti mostra il cartellino blu a Biancucci e D'Avanzo non sfrutta il tiro diretto. Negli ultimi minuti sono aa chiudere definitivamente i conti sul 12-1 in una serata decisamente no per gli ospiti.Ma se l'esito della gara del Palasport Casa Mora è stato per così dire catastrofico, la bella notizia in casa biancoverde arriva dalla classifica: quando mancano due gare al termine del campionato di serie A2, i 10 punti di distacco dall'Ash Viareggio, ultimo,