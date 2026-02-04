AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti

I biancoverdi, che battendo il Pully si sono qualificati alla Final Four del WSE Trophy, vogliono provare ad allungare la striscia positiva appena cominciata. Con il ritorno di Pino Marzella in panchina, infatti, tolta la sconfitta dell'Epifania subito dopo la sosta natalizia, non hanno più perso. Dall'inizio del girone di ritorno hanno ottenuto due vittorie e un pareggio. Sabato, al PalaPansini contro il Follonica, il risultato finale è stato di 5-3, con doppietta di Mezzina e reti di Cardoso, Mura e Amato, il capitano eletto nel best five di giornata.

Il Valdagno invece, che ha due gare da recuperare, non perde da tre mesi, ovvero da quando fu sconfitto dalla attuale capolista Bassano nella quinta giornata. A metà gennaio anche la vittoria con la corazzata Trissino, sabato l'8-2 ai danni del Castiglione. Sugli scudi Honorio Santos, autore di una tripletta, e Barbosa Sanches, a segno due volte; assieme a loro sempre temibili anche gli altri stranieri, Dos Santos Seixas e il portiere Gomes Ferreira Batista Vieira.

All'andata, nella prima di campionato, Diquigiovanni e compagni vinsero 4-3 grazie ad un poker calato da Honorio Santos e ai 3 rigori su 4 parati da Giovanni Bovo, il portiere arrivato a Giovinazzo nella finestra di mercato invernale ed ex di questa serata.

Parte favorita la squadra di Mascarenhas, col suo gioco intenso e rapido, che con una vittoria diverrebbe quarta e resterebbe incollata al terzetto di testa. Di fronte però ci sarà una formazione che sabato ha convinto con poche sbavature difensive e una nuova efficacia offensiva, che farà leva sull'entusiasmo per provare ad uscire dalla lotta per non retrocedere.

L'AFP Giovinazzo comincia la lunga trasferta veneta che terminerà sabato a Breganze. Questa sera, alle ore 20.45, sfida l'Hockey Club Valdagno per il recupero della 14esima giornata di campionato, una gara posticipata di oltre venti giorni per l'impegno europeo dei pugliesi.