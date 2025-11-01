AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere

AFP Giovinazzo
Due giorni di riposo e si torna in pista per la quinta giornata del campionato di serie A1. Questa sera, alle ore 20.00 al PalaPansini, andrà in scena la sfida tra l'AFP Giovinazzo e l'Hockey Breganze.
I biancoverdi non hanno ancora trovato i primi punti in questa stagione. Sconfitti da Valdagno, Novara e Forte dei Marmi, nel turno infrasettimanale di mercoledì hanno perso anche contro il Follonica. Al Capannino è finita 7-3: dopo le prime tre reti subite, i pugliesi hanno provato a recuperare ma nella seconda frazione i maremmani sono andati a segno altre quattro volte. Nonostante la nuova sconfitta però non si arrendono e sui social promettono che stasera daranno l'anima, anche perché al termine dell'ultima gara casalinga i tifosi avevano già chiesto sangue e sudore.
Anche l'Hockey Breganze è fermo a zero punti. Ha perso contro Follonica, Lodi e Sarzana, prima della disfatta al Pala Ferrarin contro il Trissino. Mercoledì infatti i rossoneri sono stati severamente puniti dai Campioni d'Italia che non si sono risparmiati e hanno inferto ben 16 colpi in una sola sera a quella che così è diventata l'attuale peggior difesa del torneo. La squadra allenata da Gabriele Thiella è una vera scommessa e sa che dovrà lottare per non retrocedere; dovrà farlo con atleti tutti vicentini, a parte Gaby Cairo Jr, e tutti under 21, a parte Dal Santo e Todeschini, a costituire la formazione più giovane del campionato.
I tre punti in palio questa sera muoveranno la classifica e chi vincerà lascerà l'ultimo posto alla perdente.
