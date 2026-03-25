AFP Giovinazzo, non è semplice

Dieci giorni fa, infatti, mentre le altre giocavano i biancoverdi erano impegnati nel World Skate Europe Trophy, la cui Final Four avevano avuto l'onore e l'onere di organizzare in città, con il sogno di conquistare il secondo trofeo internazionale della propria storia dopo la leggendaria Coppa delle Coppe di 46 anni fa. Il sogno però è svanito in semifinale con la vittoria del Valongo e così la festa dei tifosi è rimasta a metà.

Rituffatasi sul campionato, venerdì scorso l'AFP ha perso 3-2 contro il Monza, anche se vendendo cara la pelle visto il recupero dal doppio svantaggio ad inizio ripresa e il gol decisivo solo all'ultimo minuto.

Il giorno dopo, la doccia fredda dell'annuncio di dimissioni da parte del Presidente Minervini che ha gettato ancora più nello sconforto l'ambiente. «Io nel mio ruolo ce l'ho messa tutta. Purtroppo in campo non ci vado io, quindi se la squadra si salverà oppure no - ha poi ulteriormente commentato rispondendo ai tifosi sempre affezionati alla sua persona - sarà solo merito dei giocatori e del mister. Non ho alcun dubbio sulla salvezza, visto l'importate organico di giocatori a disposizione che mi sono costati tanti soldi e sacrifici. I due nostri obiettivi di quest'anno (coppa e playoff) non sono stati centrati e quindi credo sia giusto adesso passare il testimone a qualcuno più vicino sul territorio che possa colmare tutte le lacune che purtroppo stando lontano non sono riuscito a soddisfare».

La situazione in classifica però, ovvero il terzultimo posto a quattro gare dal termine, non infonde certo serenità.

Di fronte, stasera alle 20.45, ci sarà il CGC Viareggio che arriva al PalaPansini da terza in classifica. Sabato i bianconeri hanno pareggiato 4-4 con il Lodi, recuperando due gol di scarto negli ultimi 80". Nella giornata precedente la sconfitta con il Trissino e prima ancora due mesi di risultati utili. All'andata vinse la squadra di De Gerone 3-2 con reti di Torner, Ambrosio, Clavel, Mura e nel finale di Muglia. I toscani, concretamente, non hanno più possibilità di raggiungere il duo di testa ma scenderanno in pista con l'obiettivo di difendere la terza piazza, dal momento che il Valdagno ha ugualmente 48 punti ma con una gara in più.

In un momento della stagione certamente delicato, l'AFP Giovinazzo deve tornare in pista per il recupero della 22esima giornata di campionato.