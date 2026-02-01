AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, la vittoria non si fa attendere

Bella prestazione per i biancoverdi che battono 5-3 il Follonica Hockey 

Giovinazzo - domenica 1 febbraio 2026 0.19
L'onda dell'entusiasmo per la qualificazione alla Final Four di WSE Trophy non si spegne e, una settimana dopo il successo sul Pully, l'AFP Giovinazzo batte 5-3 il Follonica Hockey nella 17esima giornata di campionato.
Marzella mette in pista un quintetto senza sorprese. Al 7' tiro di Amato a mezza altezza che parte da centrocampo e in area viene girato a rete da Mura per il primo vantaggio. Qualche minuto dopo gli ospiti colpiscono il palo esternamente, senza impensierire la retroguardia avversaria. Al 14' per un rimpallo la pallina cade davanti ad Amato che la controlla e si lancia a rete tutto solo fino al tiro sul primo palo per il gol del capitano. Al 20' Cardoso accelera sulla fascia destra, vince i tentativi di contrasto e scarica in rete con la determinazione che lo contraddistingue. I biancoazzurri non riescono ad incidere e si va al riposo sul 3-0.
La prima occasione della ripresa è una traversa piena di Clavel. Al 9' gol davvero rocambolesco degli ospiti: un tiro fuori bersaglio rimbalza sulla balaustra di fondocampo, si alza e scende davanti alla porta, trovando Vega pronto a schiacciare in rete. Al 14' Clavel taglia in diagonale la metà campo avversaria, attira su di sé due difensori e fa filtrare un assist per Mezzina posizionato sul secondo palo. Due minuti dopo contropiede della squadra di Sergio Silva, scambio tra Fantozzi e Banini con quest'ultimo che accorcia le distanza. Il gioco riprende, ripartenza AFP, Cardoso scarica su Mezzina che la mette dentro. Subito dopo Banini dietro la porta vede appostato Pascual Tussedo che di prima accorcia le distanze. Al 22' decimo fallo dei follonichesi, Cardoso va al tiro diretto ma non centra lo specchio.
L'AFP Giovinazzo vince 5-3 contro il Follonica Hockey che è assestato a metà classifica ed è così al terzo risultato utile consecutivo, una vera notizia per come stava andando questo campionato. Determinanti ieri sera la massima attenzione in difesa, la presenza con cattiveria agonistica su ogni pallina e le ripartenze ordinate e senza eccessi, seppur con qualche errore sotto porta. I biancoverdi salgono a quota 11 punti e allungano sul Castiglione penultimo ma senza poter scavalcare il Novara, inaspettatamente vittorioso a Monza.
Risultati 17^ Giornata
TEAMSERVICECAR MONZA - TR AZZURRA NOVARA 2-5
INDECO AFP GIOVINAZZO - INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 5-3
HOCKEY SARZANA - BCC CENTROPADANA A.LODI 2-2
CGC VIAREGGIO - HC FORTE DEI MARMI 2-0

Classifica
UBROKER BASSANO 39
HOCKEY TRISSINO 38
CGC VIAREGGIO 38
BCC CENTROPADANA A.LODI 33
WHY SPORT VALDAGNO 29
TEAMSERVICECAR MONZA 27
CP GROSSETO 1951 27
HOCKEY SARZANA 22
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 22
HC FORTE DEI MARMI 14
TR AZZURRA NOVARA 12
INDECO AFP GIOVINAZZO 11
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
HOCKEY BREGANZE 3
