AFP Giovinazzo, la sfida col Monza decide la settima posizione

Nella 21esima giornata del campionato di serie A1, l'AFP Giovinazzo è ospite dell'Hockey Roller Club di Monza.Una settimana fa i biancoverdi hanno strappato un pareggio contro il Follonica: in svantaggio per gran parte della gara, dopo diversi tentativi quasi tutti dalla distanza, accorciano prima col tiro diretto di Tabarelli e poi ci pensa Amato a segnare il 2-2 sul finale. Un punto certamente guadagnato, visto l'andamento del match, che consente all'AFP di staccare il Grosseto di un punto e di collocarsi in solitaria al settimo posto.L'avversario di questa sera, l'HRC Monza, è sesto a soli tre punti ed è reduce anch'esso da un pari. Sabato scorso, infatti, tra i brianzoli ed il Novara è terminata 2-2, con il primo tempo appannaggio di Galimberti e compagni ed il secondo di marca piemontese.All'andata tra AFP Giovinazzo e HRC Monza finì 1-1, con le reti di Colamaria e Bielsa Bohemi segnate entrambe nella seconda frazione. La sfida odierna delle 20.45 al Pala Rovagnati di Biassono, a questo punto del campionato, si fa particolarmente interessante perché le due squadre, che hanno lo stesso numero di vittorie ma un diverso numero di sconfitte, sono vicinissime in classifica. In caso di successo l'AFP, che deve sempre migliorare la fase difensiva, sarebbe settima seppur a pari punti proprio col Monza, in caso contrario vedrebbe allontanarsi la stessa posizione che resterebbe saldamente nelle mani dell'Hockey Roller Club.