AFP Giovinazzo, la serie A1 è più vicina

Lo scontro tra la prima in classifica e una delle due squadre al secondo posto promette bene già sulla carta, perché si affrontano le migliori e perché la posta in palio è di fondamentale importanza in chiave promozione.E la gara tra l'e la, aggiudicatasi dai padroni di casa per 9-3, non ha certo deluso le aspettative.Si parte forte al PalaPansini: già nel corso del primo minuto passano in vantaggio gli ospiti con. Il loro pressing è molto alto e l'agonismo in pista si traduce in diversi falli. All'8' Turturro finisce per terra in area ed è rigore, chetrasforma. Passa pochissimo esi gira spalle alla porta liberandosi del difensore e segnando il gol del vantaggio che esalta il pubblico giovinazzese. Da quel momento inizia un'altra gara. C'è un cartellino blu per Cardelli che Santeramo non sfrutta nel suo tiro diretto. I nervi sono sempre tesi finché non arrivano le reti dial 18' e dial 21'. Prima del riposo negli spogliatoi c'è ancora tempo per un rigore che Marchetti non trasforma.Nella ripresa fioccano i gol. Apreal 4' e si ripete per ben due volte nel corso del 6'. Al 12' segna anche. Al 18' prova quantomeno ad accorciare le distanze il Viareggio grazie amarisponde dopo pochissimi secondi. Mura si prende anche un cartellino blu ma Rugani sbaglia il tiro diretto. Poco prima della sirena finale arriva il gol diche non influisce sul risultato finale.. La squadra di Mirko Bertolucci, seconda fino ad allora, scivola al terzo posto. L'AFP, con i pesantissimi 3 punti conquistati nello scontro diretto, resta a +4 sul Castiglione e si porta a +7 proprio sul Viareggio, ma sempre con una gara da recuperare.A 5 giornate dal termine, il sogno della promozione in massima serie è più che lecito.