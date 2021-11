AFP Giovinazzo, la beffa nel finale

Sulla carta era una gara difficile, eppure ilriesce ad avere la meglio sull'solo sul fil di lana, chiudendo sulAd aprire le marcature dopo appena un minuto èma i padroni di casa pareggiano conall'8. C'è un cartellino blu per De Bari esfrutta il tiro diretto. Passa meno di un minuto e la storia si ripete sul fronte opposto: cartellino blu per Lombardi e tiro diretto indovinato da. Al 18' rigore per i bianconeri trasformato dae pareggio immediato firmato da. Il primo tempo si chiude sul 4-3 per il gol diAl 6' della ripresa cartellino blu per Puccinelli e tiro diretto in rete di. Ancheindovina il tiro diretto mariesce a trovare il pareggio al 20'. Negli ultimi due minuti c'è un rigore sbagliato da Lombardi, ile a 20" dal termineAl PalaBarsacchi l'AFP Giovinazzo perde dunque la terza gara di fila ma questa volta non ci sta e affida ai social il proprio pensiero: «Ci sarebbe piaciuto commentare la gara ed esaltare le gesta di quei 10 ragazzi che hanno lottato e ben figurato nelle 2 gare ed è questo che a noi piace, lottare alla pari con tutti ma questo non avviene, ci spiace per i sostenitori e quanti attraverso i nostri post si sentano vicini alla squadra, ma comunichiamo che da oggi».