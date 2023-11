AFP Giovinazzo in pista anche oggi

Non c'è riposo questa settimana per la serie A1 di hockey a rotelle che, per la 5^ giornata di campionato, scende in pista anche nel giorno di Ognissanti. Questa sera, alle ore 20.45, l'farà visita all'per la seconda trasferta consecutiva in pochi giorni.I biancoverdi, ancora non al completo, sono sempre alla ricerca del primo risultato utile stagionale dopo quattro sconfitte. L'ultima è arrivata sabato scorso a Forte dei Marmi, dove la squadra di casa ha prevalso per 11-5. Pur avendo incassato 11 reti, che si sommano alle tante altre delle precedenti giornate, l'AFP è rimasta in partita per buona parte della gara caratterizzata anche da ben 7 cartellini blu. Fino al 6-5 i ragazzi di Marzella, trascinati dalle quattro reti di Mura e una di Le Berre, hanno cercato di mantenere corte le distanze, cedendo poi solo negli ultimi 7 minuti ad una squadra di campioni. Certamente da qui bisognerà ripartire per guadagnare i primi punti.L'avversario di questa sera sarà un Valdagno che con due vittorie e un pareggio è a metà classifica. Nell'ultima giornata i biancoblu hanno giocato una gara dai due volti: nella prima frazione hanno sofferto andando sotto di due gol, poi nella ripresa hanno dilagato vincendo 6-3. Giuliani, autore di due reti e capitano della nazionale argentina under 19 campione del mondo, è stato ritenuto tra i migliori hockeisti della giornata ma mister Chiarello può anche contare su giocatori esperti come Garcia Solar e come capitan Davide Motaran, che con il Valdagno ha vinto lo scudetto nel 2010 e che ha il tiro potente dalla distanza tra le sue armi migliori.Certamente vincere al Palalido non sarà facile ma i tifosi giovinazzesi sperano che i loro beniamini se la giochino fino alla fine.