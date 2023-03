AFP Giovinazzo, il weekend è ben cominciato

Non sbaglia il primo appuntamento di questo intenso fine settimana hockeistico l'che ieri sera ha vintosull'per l'ultimo turno del girone di andata di serie A2.La squadra di Pino Marzella, tornato al suo posto dopo le due giornate di squalifica, studia l'avversario e va vicino al gol. Al 13' passa finalmente in vantaggio cone quattro minuti dopo raddoppia con. Si va quindi al riposo sul parziale di 2-0.La ripresa inizia invece in tutt'altro modo. Già al 1' il Sarzana accorcia le distanze cone al 6' pareggia con, il capitano e tecnico in campo dei liguri. Al 10'riporta in vantaggio i padroni di casa e al 18' la seconda rete personale ditranquillizza i tifosi sugli spalti. L'unico cartellino blu della gara è per Turturro ma Tognacca fallisce il tiro diretto; al 21' c'è l'errore dal dischetto di Santeramo. A 6" dalla sirena, segnaper il 4-3 finale.L'importante vittoria consolida il secondo posto e consente ai biancoverdi di giocarsi il primo posto stasera al PalaPansini contro il Follonica.