AFP Giovinazzo fermata sul pari

Si arresta la corsa dell'che dopo 6 successi di fila deve accontentarsi di un solo punto. In trasferta contro l'terminama non c'è da recriminare vista la prestazione.Al 6' passano in vantaggio i padroni di casa conche poi si ripete al 14'. C'è un cartellino blu per Margheriti ma Santeramo sbaglia il tiro diretto. Ci pensaal 19' ad accorciare le distanze. Subito dopo riallunga, poi a 2' dal riposo va a segno ancoraper il parziale di 3-2.Il secondo tempo si apre con un cartellino blu per Santeramo ma Polverini non supera Dangelico. Anche Mariotti prende un cartellino blu al 7' enon sbaglia il tiro diretto. Segna ancora poco dopo per il sorpasso biancoverde. Ancora un cartellino blu, questa volta per Dangelico, entra Belgiovine e para il tiro diretto di Faelli. Al 20' il gol diche chiude i conti in parità.L'AFP Giovinazzo ferma quindi la sua corsa verso la promozione ma resta comunque in testa alla classifica, con 5 punti di vantaggio sulla terza e sul Castiglione che però gioca questa sera.Diventa di fondamentale importanza la gara di martedì, quando al PalaPansini ci sarà il recupero dell'11^ giornata contro la Rotellistica Camaiore.