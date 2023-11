AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria

Era attesa da tanto, forse troppo tempo. Finalmente ieri sera è arrivata ladopo otto sconfitte consecutive. Ad arrendersi al ritrovato spirito biancoverde è stato l'che al Pala Ferrarin ha persoLo starting five messo in pista da Marzella è quasi tutto giovinazzese e comprende Dangelico, De Bari, Colamaria, Mezzina, conunica eccezione. Proprio il nazionale francese accende subito il match con una marcatura al 2'. Due minuti doporiporta il risultato all'equilibrio. Al 16' èa rilanciare gli ospiti, per poi bissare al 23'. Si va dunque al riposo sul parziale di 1-3.Nella ripresa èad andare in rete al 6' ma al 15' l'attaccante argentino non riesce a trasformare il tiro diretto assegnato per il cartellino blu a Lanaro. All'occasione mancata rispondono i padroni di casa con il gol diaccompagnato dal cartellino blu per Mezzina. Gli ultimi due giri di lancetta sono al cardiopalma: accorcia pericolosamente le distanze, mezzo minuto dopo pareggiae a soli 11" dal suono della sirena l'instancabilemette la pallina dentro su tiro diretto.Vince con un gol di scarto l'che può così festeggiare la prima soddisfazione e l'aggancio al Breganze che era penultimo e ora cede il suo posto per aver perso lo scontro diretto. Ora la sfida casalinga di sabato prossimo contro il Vercelli terz'ultimo diventa più che mai imperdibile.