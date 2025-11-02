AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria

Depalma deve fare nuovamente a meno di capitan Amato per un riacutizzarsi del fastidio alla caviglia sinistra dopo l'infortunio che lo aveva tenuto fuori; in porta è titolare Dangelico al posto di Guia. Il match si sblocca al 3': Cardoso parte da lontano, entra, fa una serpentina e in area tira mirando basso, l'estremo difensore non riesce a bloccare la pallina che rotola in rete. Al 10' il raddoppio viene annullato dalla coppia arbitrale perché Mezzina, pronto a ribattere dopo una parata su punizione di Clavel, ha la stecca alta. Il gol è solo rimandato perché tre minuti dopo arriva a firma di Cardoso, che si lancia in contropiede con lucidità e scarta il portiere. Passa un minuto e c'è un'altra ghiotta occasione, il tiro di Turturro viene parato, quello di Mura no. Tante altre le occasioni, alcune delle quali sprecate anche se pareva impossibile, ma si va al riposo sul parziale di 3-0 e gli ultras che questa volta cantano: "Vi vogliamo così".

Nella ripresa Mura continua a fare spazientire i tifosi per la poca concretezza. All'8' Clavel, ancora in area, ferma la possibile ripartenza rossonera, si alza la pallina e la schiaccia in porta. Pochi secondi dopo rigore per gli ospiti, Dangelico para il penalty di Cairo ma nel prosieguo del gioco è lo stesso Cairo a prendersi la rivincita. All'11' Clavel prima non indovina un alza e schiaccia, poi gira dietro la porta e con delicatezza e precisione fa scivolare la pallina tra palo e portiere. Tre minuti dopo decimo fallo dei padroni di casa, Agostini si presenta al tiro diretto ma non riesce a trovare l'attimo giusto. Al 14' cartellino blu per Costenaro che da terra aggancia Cardoso. Al 18' Dal Santo batte un tiro diretto ma lo specchio della porta è chiuso. Tre minuti dopo Cardoso va verso la porta, vola per un contrasto con Tagliapietra che resta per terra, arriva Mezzina e lo scavalca col suo tocco. Al 22' scambio sotto porta tra Mura e Mezzina, che di prima la mette dentro e festeggia al meglio il ritorno della fascia di capitano sul suo braccio.

Finisce così 7-1 e l'AFP regala la prima gioia ai propri tifosi dopo quattro sconfitte consecutive. Migliori in campo: Cardoso, vero propulsore oltre che motivatore della squadra, e Dangelico che è stato autore di interventi decisivi nella serata che lo ha visto titolare. Da rivedere Mura, sempre troppo lezioso per una formazione che non può permettersi di sprecare occasioni.



Con i primi tre punti conquistati, i biancoverdi abbandonano l'ultimo posto in classifica.

