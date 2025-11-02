AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria

I biancoverdi battono il Breganze 7-1 e conquistano i primi punti della stagione

Giovinazzo - domenica 2 novembre 2025
Nel giorno della festività di Ognissanti, l'AFP Giovinazzo festeggia la conquista dei primi punti stagionali. L'Hockey Breganze esce battuto dal PalaPansini con il risultato di 7-1.
Depalma deve fare nuovamente a meno di capitan Amato per un riacutizzarsi del fastidio alla caviglia sinistra dopo l'infortunio che lo aveva tenuto fuori; in porta è titolare Dangelico al posto di Guia. Il match si sblocca al 3': Cardoso parte da lontano, entra, fa una serpentina e in area tira mirando basso, l'estremo difensore non riesce a bloccare la pallina che rotola in rete. Al 10' il raddoppio viene annullato dalla coppia arbitrale perché Mezzina, pronto a ribattere dopo una parata su punizione di Clavel, ha la stecca alta. Il gol è solo rimandato perché tre minuti dopo arriva a firma di Cardoso, che si lancia in contropiede con lucidità e scarta il portiere. Passa un minuto e c'è un'altra ghiotta occasione, il tiro di Turturro viene parato, quello di Mura no. Tante altre le occasioni, alcune delle quali sprecate anche se pareva impossibile, ma si va al riposo sul parziale di 3-0 e gli ultras che questa volta cantano: "Vi vogliamo così".
Nella ripresa Mura continua a fare spazientire i tifosi per la poca concretezza. All'8' Clavel, ancora in area, ferma la possibile ripartenza rossonera, si alza la pallina e la schiaccia in porta. Pochi secondi dopo rigore per gli ospiti, Dangelico para il penalty di Cairo ma nel prosieguo del gioco è lo stesso Cairo a prendersi la rivincita. All'11' Clavel prima non indovina un alza e schiaccia, poi gira dietro la porta e con delicatezza e precisione fa scivolare la pallina tra palo e portiere. Tre minuti dopo decimo fallo dei padroni di casa, Agostini si presenta al tiro diretto ma non riesce a trovare l'attimo giusto. Al 14' cartellino blu per Costenaro che da terra aggancia Cardoso. Al 18' Dal Santo batte un tiro diretto ma lo specchio della porta è chiuso. Tre minuti dopo Cardoso va verso la porta, vola per un contrasto con Tagliapietra che resta per terra, arriva Mezzina e lo scavalca col suo tocco. Al 22' scambio sotto porta tra Mura e Mezzina, che di prima la mette dentro e festeggia al meglio il ritorno della fascia di capitano sul suo braccio.
Finisce così 7-1 e l'AFP regala la prima gioia ai propri tifosi dopo quattro sconfitte consecutive. Migliori in campo: Cardoso, vero propulsore oltre che motivatore della squadra, e Dangelico che è stato autore di interventi decisivi nella serata che lo ha visto titolare. Da rivedere Mura, sempre troppo lezioso per una formazione che non può permettersi di sprecare occasioni.

Con i primi tre punti conquistati, i biancoverdi abbandonano l'ultimo posto in classifica.
Risultati 5^ Giornata
TEAMSERVICECAR MONZA - HC FORTE DEI MARMI 3-2
INDECO AFP GIOVINAZZO - HOCKEY BREGANZE 7-1
CP GROSSETO 1951 - BCC CENTROPADANA A.LODI 5-5
CGC VIAREGGIO - INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 2-1

Classifica
TEAMSERVICECAR MONZA 13
CGC VIAREGGIO 13
HOCKEY TRISSINO 12
BCC CENTROPADANA A.LODI 10
UBROKER BASSANO 8
HOCKEY SARZANA 7
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 7
WHY SPORT VALDAGNO 6
CP GROSSETO 1951 5
HC FORTE DEI MARMI 4
TR AZZURRA NOVARA 3
INDECO AFP GIOVINAZZO 3
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 0
HOCKEY BREGANZE 0
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
2 novembre 2025 Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
2 novembre 2025 Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere I biancoverdi inseguono i primi punti questa sera al PalaPansini 
AFP Giovinazzo, poker di sconfitte AFP Giovinazzo, poker di sconfitte Con quella di Follonica i biancoverdi sono alla quarta sconfitta consecutiva
L'AFP Giovinazzo anche di mercoledì L'AFP Giovinazzo anche di mercoledì Questa sera turno infrasettimanale di campionato in trasferta a Follonica
AFP Giovinazzo, quanto amaro dopo un po’ di dolce AFP Giovinazzo, quanto amaro dopo un po’ di dolce I biancoverdi prima vanno in doppio vantaggio e poi perdono 5-6 contro l’Hockey Forte
AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti  AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti  Per la terza giornata di campionato al PalaPansini arriva il Forte dei Marmi
AFP Giovinazzo sconfitta anche in trasferta AFP Giovinazzo sconfitta anche in trasferta Nella prima gara fuori casa i biancoverdi vengono sconfitti 9-5 dal Novara
Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo I biancoverdi ospiti del Novara di Domenico Illuzzi
AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura Nella prima partita stagionale i biancoverdi perdono 3-4 contro l'H.C. Valdagno
Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
2 novembre 2025 Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
2 novembre 2025 Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
2 novembre 2025 Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
1
Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
1 novembre 2025 Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere
1 novembre 2025 AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere
Al Defender Giovinazzo C5 non riesce la rimonta, vince la Lazio 3-5
1 novembre 2025 Al Defender Giovinazzo C5 non riesce la rimonta, vince la Lazio 3-5
Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
1 novembre 2025 Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
1 novembre 2025 Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.