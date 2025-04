AFP Giovinazzo, è il momento dei plaiyin

I biancoverdi hanno terminato la regular season al nono posto in classifica. Per gli amanti delle statistiche, Tabarelli con le sue 24 reti è il secondo miglior marcatore Under 23, mentre Colamaria, Nazionale U23 appena rientrato dagli Europei terminati con un quarto posto, è il primo degli italiani in questa categoria, assieme a Borgo. Capitan Amato è invece terzo miglior realizzatore di rigori, avendone trasformati 7 su 14. L'obiettivo dichiarato dalla dirigenza biancoverde ad inizio stagione era la salvezza, questa volta tranquilla e non al cardiopalmo come lo scorso anno. Terminate le 26 giornate, per la squadra allenata da Angelo Depalma è invece arrivata la qualificazione ai preliminari dei playoff, oltre al biglietto per la WSE Trophy Cup. Nell'epilogo della regular season, i biancoverdi sono stati sconfitti 5-7 dal Trissino capolista ma si sono battuti a viso aperto, senza alcun timore reverenziale e rischiando di strappare almeno un punto.

L'HRC Monza ha invece terminato all'ottavo posto, con 3 punti in più del Giovinazzo in virtù dello stesso numero di vittorie ma dei tre pareggi in più. A far la differenza tra le due compagini, infatti, è stata la fase difensiva, visto che i brianzoli hanno incassato 23 reti in meno. Nell'ultima giornata i bianco-rosso-blu hanno battuto il Viareggio 4-2, mentre nelle precedenti due hanno perso contro Follonica e Lodi con 6 gol al passivo.

AFP Giovinazzo e HRC Monza si sono già incontrati due volte in questa annata: il match di andata terminò 1-1, al ritorno i brianzoli hanno prevalso 3-2. Chi vince questa sera mette un'ipoteca sull'accesso ai playoff.

Inizia questa sera la fase finale di questa stagione di hockey pista. Alle 20.45 l'AFP Giovinazzo affronta, in un PalaPansini sicuramente vestito a festa, l'Hockey Roller Club Monza per l'andata dei preliminari dei playoff scudetto.