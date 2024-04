AFP Giovinazzo, dulcis in fundo

Era stata a lungo cercata ed alla fine, in tutti i sensi, è arrivata. La prima vittoria casalinga è stata ottenuta dalla squadra biancoverde di hockey proprio all'ultima gara della regular season del campionato di serie A1. Ieri sera l'ha infatti battuto ilcon il risultato diMister Marzella schiera dal primo minuto Belgiovine, Rubio Civit, Clavel, Mezzina e Colamaria. Prima occasione al 5', con traversa scheggiata da Rubio Civit. Al 10' èa sorprendere l'intera retroguardia ospite con un tiro da fuori area e da posizione angolata. Passano due minuti e l'argentino, con un passaggio in orizzontale, servepronto dall'altro lato per il raddoppio. Poco dopo Colamaria viene atterrato in area ed è rigore che Rubio Civit si fa parare. Al 16' cartellino blu per Mura, Brendo su tiro diretto spedisce la pallina al lato. Al 21' Miguelez sgambetta Mura e guadagna un cartellino blu, ma il tiro diretto diviene parato. Il giovinazzese si farà perdonare poco dopo insaccando per il momentaneo 3-0. Belgiovine è bravo a neutralizzare un contropiede indisturbato di Moyano mentre a pochi secondi dalla fine del primo tempo la squadra di casa spreca una ghiotta occasione.Nella ripresa il Sandrigo cerca un pressing alto ma al 5' un rasoterra diattraversa l'area e finisce dritto in rete. Al 9' Rubio Civit vede libero al centroche non può sbagliare. Al 12' il Sandrigo commette il decimo fallo,si incarica di battere il tiro diretto, alza la pallina e la schiaccia alle spalle di Bridge. Tre minuti più tardi sono i biancoverdi a commettere il decimo fallo emette a sedere Belgiovine su tiro diretto. Al 19' gli ospiti approfittano del sovraffollamento in area avversaria per raddoppiare con. Un minuto dopo Colamaria si lancia sulla fascia destra, si accentra e Ghirardello colpisce la sua stecca al momento del tiro; Colamaria va sul dischetto del rigore ma il suo tiro centrale viene facilmente bloccato. Al 23' quindicesimo fallo giovinazzese, è ancora Brendo contro Belgiovine che riesce ad accompagnare fuori.Il Sandrigo esce sconfitto 6-2 e deve accontentarsi della decima posizione in classifica, l'ultima del treno che conduce ai playoff scudetto; a nulla è servito ilL'coglie invece una vittoria di fondamentale importanza perché accende le speranze in vista dei playout. Pur restando penultima, sopra solo al Vercelli ritiratosi,, visto che la dote che sarà portata nel minitorneo per non retrocedere sarà costituita dagli attuali punti ma dimezzati e arrotondati per eccesso. Peccato solo per il pareggio nello scontro diretto tra Monza e Breganze; se avessero vinto i brianzoli, pugliesi e veneti sarebbero partiti ad armi pari e la serata di ieri sarebbe stata veramente perfetta.