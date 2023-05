AFP Giovinazzo, domani sera ci si gioca l’A1

Ladella stagione è arrivata: domani sera i riflettori saranno sul PalaPansini, la casa dell'che giocherà per conquistare la matematica promozione in serie A1.La squadra allenata da Pino Marzella è stabilmente in testa alla classifica e può contare sua soli due turni dal termine del campionato. Una vittoria o anche solo un pareggio garantirebbe la risalita in massima serie, senza guardare a quel che accade sulle altre piste.Nella 17^ giornata di campionato arriverà il Forte dei Marmi quinto in classifica. Nella gara d'andata di fine febbraio finì 8-3 per i biancoverdi con reti di Mura, Santeramo, Depalma, Dilillo e Colamaria. Nell'ultimo turno i toscani hanno pareggiato 4-4 contro il Sarzana e non vincono dal 4 marzo, quando sconfissero il Camaiore nella 9^ giornata.I pugliesi invece non hanno mai perso in questa stagione e finora hanno collezionato 13 vittorie e 3 pareggi. Hanno il miglior attacco con 87 reti fatte e la miglior difesa con 47 reti subite. Federico Correa Mura, con 35 gol, è secondo solo a Buralli nella classifica marcatori, ma anche Luca Santeramo è ben piazzato con le sue 23 realizzazioni.Domani sera servirà però più che mai il contributo di tutti i convocati per riconquistare quella serie A1 che manca dal 2018. Da allora una retrocessione, la scelta di ripartire dalla serie B per ragioni economiche, un campionato annullato per Covid, il ripescaggio in A2 e poi una salvezza e una eliminazione agli ottavi di finale dei play-off, prima di puntare decisamente alla massima serie nel campionato ormai agli sgoccioli.Per riconquistare l'A1 servirà però, più che in altre occasioni,E allora l'appuntamento imperdibile è per domani sera alle ore 20.00 al PalaPansini, per far riesplodere quella famosa "febbre del sabato sera" che tante belle pagine di storia ha scritto.