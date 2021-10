AFP Giovinazzo, debutto grandioso

Ha preso il via ieri sera il campionato di A2 che vede impegnata l'nel girone B.La squadra allenata daha ospitato l'ed è riuscita a batterla 7-2 senza troppe difficoltà.La prima rete della stagione porta la firma di capitan, la seconda, all'8', dell'altro veterano. Meno di un minuto dopo,colpisce il palo interno con un tiro da fuori e la pallina finisce alle spalle di un impietrito Vespi. Viene assegnato un rigore per un contrasto al limite dell'area ma Belgiovine para su Baldesi. Al 19'è pronto a ribattere a rete dopo una parata. Una ripartenza dell'AFP, quadrata in difesa e vivace in attacco, viene fermata con un aggancio da cartellino blu di Capuano ma D'Avanzo colpisce malissimo sulla punizione di prima. Un minuto più tardi è lo stessoa riscattarsi con un tiro da fuori che chiude la prima frazione sul 5-0.Pochi secondi dopo la ripresa c'è il gol di. Gli ospiti sono più attenti in difesa e si spingono più volte in attacco ma senza mai impensierire sul serio Belgiovine che al 17' para due volte sul tiro diretto di Poli per il decimo fallo AFP commesso da Amatulli. Va a segnoappostato davanti alla linea della porta e al 23' lo fa anchein tap-in. Quasi allo scaderetrova un pertugio per un alza e schiaccia e fissa ilL'esordio con vittoria schiacciante regala i primi 3 punti ma soprattutto entusiasmo alla squadra e alla tifoseria che ha a lungo desiderato di tornare sugli spalti del PalaPansini.