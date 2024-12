AFP Giovinazzo, colpaccio a Viareggio

La prima vittoria stagionale dell'è finalmente arrivata: a Viareggio, nella nona giornata del campionato di serie A1, i biancoverdicontro il CGC.Al PalaBarsacchi il risultato si sblocca al 6' grazie a. Al 10' c'è un rigore per i padroni di casa ma Cinquini non lo trasforma. Mezzo minuto dopo, Federico Mura, grande ex dell'incontro, rimedia un cartellino blu e il connazionale che ha preso il suo posto nell'attacco giovinazzese,, segna il raddoppio su tiro diretto. Al 18' altro rigore per i bianconeri e altro errore, questa volta di Lombardi; due minuti doposegna il gol del 0-3. Al penultimo minuto c'è un cartellino blu per Amato ma il tiro diretto di Muglia non va a segno. Allo scadere della prima frazione, Cinquini realizza la prima rete della formazione di Cupisti.Nella seconda frazione cresce il numero di falli e all'11' i toscani commettono il decimo manon sfrutta il tiro diretto; il giovane argentino segna però al 14'. Dieci minuti dopoaccorcia ancora le distanze ma non c'è più tempo, anche perché i biancoverdi riescono a non commettere il decimo fallo.e l'AFP ottiene laPer Angelo Depalma e il suo mentore Gianni Massari, chiamati sulla panchina giovinazzese solo dieci giorni fa, si può parlare di un inizio migliore delle più rosee aspettative. Con i quattro punti conquistati, infatti, la squadra pugliese risale dal penultimo al, aspettando lo scontro diretto di sabato prossimo contro il Sarzana al PalaPansini.