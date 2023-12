AFP Giovinazzo, chiusura d'anno con sconfitta

Nulla di fatto per l'che non riesce a donare una vittoria ai propri tifosi in vista delle festività natalizie. Nell'ultima gara del girone d'andata del campionato di A1 ilLa prima rete dell'incontro, al 4', è a firma diche si fa trovare sotto porta su una palla preziosa di Lazzarotto dalla sinistra. Il raddoppio è diche al 10' avanza verso la porta e conclude, senza troppo disturbo, con un tiro angolatissimo. Passano 10' eaccorcia le distanze su punizione dal dischetto del rigore che trova il varco giusto nella barriera. Al 23' Mezzina aggancia Ardit e guadagna un cartellino blu ma Moyano non sfrutta il tiro diretto. Ad appena 9" dal riposo Brendolin effettua un tiro dalla distanza che viene smorzato, ma che trovain area decisivo nel dare una leggera spinta alla pallina e farla accomodare alle spalle di Dangelico.All'11 della ripresatira ma la pallina gli torna sulla stecca e da posizione angolatissima indovina l'angolo giusto. Passa meno di un minuto eriparte in contropiede a gran velocità sulla fascia sinistra, poi anziché passare al centro tira verso la porta con un no-look che inganna il portiere giovinazzese. L'AFP commette il decimo fallo e Brendolin non perde l'occasione del tiro diretto. Al 17' Moyano ferma l'azione del Giovinazzo sul cerchio del centrocampo e serve immediatamentegià pronto davanti alla porta. Al 19' ancoramette a sedere con una finta Le Berre e segna per il definitivo 8-1.Troppo facile per ilquesta vittoria con ben otto reti ed un continuo girar palla. Brendolin e Moyano assoluti protagonisti con una tripletta a testa. I tre punti sono inutili in chiave Coppa Italia per la squadra vicentina che resta nona.Per l'un'altra sonora sconfitta che dovrà necessariamente offrire spunti di riflessione in questa lunga sosta natalizia prima che ci si rituffi, da ultima della classe, nel girone di ritorno.