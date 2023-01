AFP Giovinazzo, buon pareggio in trasferta

L'torna dalla prima trasferta stagionale con un punto prezioso. La gara con laè terminata 6-6 dopo un botta e risposta di reti.Ad appena un minuto dall'avvio,apre le marcature mapareggia. I padroni di casa segnano ancora conma al 9' vengono raggiunti grazie alla seconda rete di, questa volta su rigore. Nemmeno il tempo di esultare e Dangelico riceve un cartellino blu cona segno su rigore. I toscani tentano l'allungo, ancora con, ancora dal dischetto. Arriva un cartellino blu per Brunelli ma Santeramo sbaglia il tiro da fermo assegnato. C'è il blu anche per Bandieri ma stavoltava a segno. Sul finire del primo tempo va in gole le squadre tornano negli spogliatoi sul 4-4.Nella ripresa riapre la danzemariporta sotto i suoi. Maremmani sbaglia il tiro diretto dopo il cartellino blu ad Amatulli mariallunga per il Camaiore.riporta immediatamente il risultato sul, poi fino al termine non accade più nulla.Con i 4 punti conquistati in 2 partite, l'AFP Giovinazzo si posiziona momentaneamente al. Sabato però arriva la capolista Castiglione.