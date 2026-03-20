AFP Giovinazzo, all-in sul campionato 

I brianzoli, tra cui l'ex Paolo Colamaria, nell'ultima di campionato hanno incassato una debacle memorabile per mano del Trissino, vittorioso per 12-1 con sette diversi giocatori a segno. Il precedente passo falso risaliva alla sconfitta contro il Novara di fine gennaio. La squadra di Jaquierz ha consolidato il sesto posto ma punta al quinto, ora occupato dal Lodi.



L'AFP Giovinazzo invece appena una settimana fa apriva la festa della Final Four di WSE Trophy in casa, ma il sogno di vincere un trofeo europeo dopo 46 anni davanti al proprio pubblico si è fermato in semifinale, vista la sconfitta per 5-3 contro il Valongo. Sfumata la possibilità di dare una svolta alla stagione, la squadra di Pino Marzella deve aggrapparsi al campionato e alla lotta per non retrocedere. Tre settimane fa l'ultima gara disputata e persa contro il Lodi 4-5. I biancoverdi sono terzultimi a 3 punti dal Novara ma con una partita in meno.



C'è solo da sperare che stasera finisca diversamente dal match di andata, terminato 4-2 per il Monza.

L'anticipo della 23esima giornata di campionato mette di fronte due squadre che hanno voglia di ritrovare il sorriso dopo una delusione.Stasera, alle ore 21.00, l'AFP Giovinazzo farà visita all'Hockey Roller Club di Monza al PalaSomaschini di Seregno.