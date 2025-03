AFP Giovinazzo al rush finale

Giunti alla 22esima giornata di campionato di serie A1, ogni gara è fondamentale in chiave salvezza. Come quella di questa sera al PalaPansini, che alle ore 20.00 mette di fronte AFP Giovinazzo e CGC Viareggio.I biancoverdi, dopo aver vinto 6-5 contro il Montebello quasi allo scadere e dopo aver ottenuto non senza fatica il pari contro il Follonica, sono tornati alla sconfitta. Una settimana fa infatti la squadra allenata da Angelo Depalma si è arresa al Monza con il risultato di 3-2. Si è allontanata dal settimo posto ma è rimasta ottava, almeno fino a mercoledì, quando il Sarzana ha avuto la meglio sul Novara nell'anticipo di giornata e ha scavalcato in classifica proprio l'AFP.Il CGC Viareggio dell'ex Federico Mura, che per la prima volta tornerà a Giovinazzo da avversario, è invece reduce da risultati altalenanti. Sabato la squadra di Cupisti ha battuto il Novara con un netto 6-0, ma nelle giornate precedenti aveva perso contro Forte e Trissino e pareggiato con il Grosseto.All'andata i bianconeri persero 2-4 grazie alle reti di Colamaria e Mezzina e la doppietta di Tabarelli.Con i 3 punti in palio quest'oggi, l'AFP avrebbe la possibilità di riprendersi l'ottavo posto togliendolo al Sarzana e tenendo dietro le inseguitrici Grosseto e Viareggio.Se invece dovessero vincere, i toscani scavalcherebbero gli avversari di giornata risucchiandoli nella lotta per non retrocedere.