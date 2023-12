AFP Giovinazzo al giro di boa

Il campionato di A1 di hockey su pista è al giro di boa: questa sera, senza anticipi e posticipi, si giocherà ladelle 26 previste per la regular season.Nel turno infrasettimanale che precede la sosta natalizia, l'sarà ospite delLa squadra pugliese dovrà fare a meno ancora una volta di Colamaria che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica comminata dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato nella gara contro il Montebello. Solo tre giorni fa l'AFP Giovinazzo è stata sconfitta 1-6 dall'Amatori Lodi, riuscendo a resistere per quasi tutto il primo tempo, anche se schiacciata in difesa. Passata in svantaggio, ha provato inutilmente a riprende il match esponendosi ai contropiede dei lombardi. Sebbene sia sempre ultima in classifica, per punti e per reti subite, gli avversari continuano a temere la sua pericolosità in attacco.Lo stesso, avversario di questa sera, ha segnato meno reti pur avendo 10 punti in più. La formazione vicentina proverà a schierare almeno per una porzione di gara il regista Miguelez, il giocatore più pericoloso che però deve fare i conti con problemi fisici. Anche i biancoazzurri hanno giocato domenica e con il Bassano sono passati due volte in vantaggio e per due volte sono stati raggiunti restando con l'amaro in bocca. Stasera al Comunale cercheranno di ottenere il bottino pieno per distanziarsi ulteriormente dell'AFP e per centrare quanto prima la salvezza, l'obiettivo prefissato. Ulteriori stimoli derivano dal fatto che i tre punti darebbero al Sandrigo qualche speranza di rientrare tra le 8 squadre che si contenderanno la Coppa Italia.