AFP Giovinazzo, a Valdagno accade di tutto

Si sperava che continuasse la striscia positiva per l'che invece ieri sera, nel recupero della 14esima giornata, è stata sconfittadall'lasciando il parquet indignata.La prima rete del match al 6': Mura fa ripartire il gioco dalla propria metà campo e butta subito la palla in avanti pergià in agguato sotto porta. Tre minuti dopo disattenzione difensiva dei padroni di casa e la pallina finisce a, che dalla trequarti gonfia la rete. Nel giro di pochi secondi un incredibile doppio cartellino blu, mostrato nei confronti prima di Cardoso e poi di Mezzina, e quattro minuti di inferiorità numerica. Al 14' i vicentini fanno girar palla, finché, indisturbato, tira violentemente in porta accorciando le distanze. Il punteggio all'intervallo è di 1-2.Al 3' della ripresa Honorio Santos finisce per terra, gli arbitri vedono una spinta e assegnano un rigore. Bovo para a più riprese suche però si riscatta poco dopo approfittando di una sbavatura difensiva indotta dal pressing e portando la gara in parità. Mezzo minuto dopoparte da dietro la porta biancoverde e prova un alza e schiaccia che per i direttori di gara oltrepassa la linea. Le proteste degli ospiti sono immediate e Bovo riceve un cartellino blu. Il clima ormai si è surriscaldato e arrivano altri due cartellini blu per Maturano e Honorio Santos. Al 9' Mura da centrocampo finta il tiro e poi serveche firma il nuovo pareggio. La festa dura poco perché Barbosa Sanches tira rasoterra dalla lunga distanza econ il taglio della stecca devia in rete. Due minuti dopofa partire un tiro all'incrocio che Bovo non vede partire e che va a segno. Prima Mura e poi Clavel falliscono l'occasione del tiro diretto, ma anche Honorio Santos spreca un tiro. Al 18' punizione di Mura che rimbalza sulla balaustra e viene raccolta dache accorcia. Al 22' un colpo di Clavel viene sanzionato con un cartellino rosso. Subito dopo Dos Santos Seixas ruba palla, converge verso il centro e passa ache segna da fermo. Al penultimo minuto gli uomini di Mascarenhas, in powerplay, fanno girare palla finchése l'aggiusta sulla stecca e segna ancora.Al PalaLido finiscee l'Hockey Club Valdagno, ancora con una gara in meno, si porta al quarto posto e ora punta al podio. L'AFP parte benissimo e sembra possa regalare un'altra bella serata ai propri tifosi ma con i diversi cartellini ottenuti, e quindi in inferiorità numerica per parecchi minuti, non riesce a reggere lo scontro fino alla fine. I biancoverdi restano quindi terzultimi e ora devono recuperare presto le energie mentali e la lucidità in vista della nuova trasferta di sabato a Breganze.