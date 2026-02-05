AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, a Valdagno accade di tutto

I biancoverdi perdono 7-4 ma pagano soprattutto la lunga inferiorità numerica

Giovinazzo - giovedì 5 febbraio 2026 07.30
Si sperava che continuasse la striscia positiva per l'AFP Giovinazzo che invece ieri sera, nel recupero della 14esima giornata, è stata sconfitta 7-4 dall'Hockey Club Valdagno lasciando il parquet indignata.

La prima rete del match al 6': Mura fa ripartire il gioco dalla propria metà campo e butta subito la palla in avanti per Cardoso già in agguato sotto porta. Tre minuti dopo disattenzione difensiva dei padroni di casa e la pallina finisce a Mura, che dalla trequarti gonfia la rete. Nel giro di pochi secondi un incredibile doppio cartellino blu, mostrato nei confronti prima di Cardoso e poi di Mezzina, e quattro minuti di inferiorità numerica. Al 14' i vicentini fanno girar palla, finché Dos Santos Seixas, indisturbato, tira violentemente in porta accorciando le distanze. Il punteggio all'intervallo è di 1-2.

Al 3' della ripresa Honorio Santos finisce per terra, gli arbitri vedono una spinta e assegnano un rigore. Bovo para a più riprese su Barbosa Sanches, che però si riscatta poco dopo approfittando di una sbavatura difensiva indotta dal pressing e portando la gara in parità. Mezzo minuto dopo Honorio Santos parte da dietro la porta biancoverde e prova un alza e schiaccia che per i direttori di gara oltrepassa la linea. Le proteste degli ospiti sono immediate e Bovo riceve un cartellino blu. Il clima ormai si è surriscaldato e arrivano altri due cartellini blu per Maturano e Honorio Santos. Al 9' Mura da centrocampo finta il tiro e poi serve Cardoso che firma il nuovo pareggio. La festa dura poco perché Barbosa Sanches tira rasoterra dalla lunga distanza e Honorio Santos con il taglio della stecca devia in rete. Due minuti dopo Crocco fa partire un tiro all'incrocio che Bovo non vede partire e che va a segno. Prima Mura e poi Clavel falliscono l'occasione del tiro diretto, ma anche Honorio Santos spreca un tiro. Al 18' punizione di Mura che rimbalza sulla balaustra e viene raccolta da Mezzina che accorcia. Al 22' un colpo di Clavel viene sanzionato con un cartellino rosso. Subito dopo Dos Santos Seixas ruba palla, converge verso il centro e passa a Honorio Santos che segna da fermo. Al penultimo minuto gli uomini di Mascarenhas, in powerplay, fanno girare palla finché Crocco se l'aggiusta sulla stecca e segna ancora.

Al PalaLido finisce 7-4 e l'Hockey Club Valdagno, ancora con una gara in meno, si porta al quarto posto e ora punta al podio. L'AFP parte benissimo e sembra possa regalare un'altra bella serata ai propri tifosi ma con i diversi cartellini ottenuti, e quindi in inferiorità numerica per parecchi minuti, non riesce a reggere lo scontro fino alla fine. I biancoverdi restano quindi terzultimi e ora devono recuperare presto le energie mentali e la lucidità in vista della nuova trasferta di sabato a Breganze.
Classifica
UBROKER BASSANO 42
HOCKEY TRISSINO 41
CGC VIAREGGIO 38
WHY SPORT VALDAGNO 35
BCC CENTROPADANA A.LODI 33
TEAMSERVICECAR MONZA 27
CP GROSSETO 1951 27
HOCKEY SARZANA 25
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 22
HC FORTE DEI MARMI 14
TR AZZURRA NOVARA 12
INDECO AFP GIOVINAZZO 11
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
HOCKEY BREGANZE 3
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
San Biagio, anche il Comitato feste Giovinazzo presente a Ruvo
5 febbraio 2026 San Biagio, anche il Comitato feste Giovinazzo presente a Ruvo
Il 6 febbraio c'è la "Notte Luminosa " del Liceo "Spinelli " di Giovinazzo
5 febbraio 2026 Il 6 febbraio c'è la "Notte Luminosa" del Liceo "Spinelli" di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti Biancoverdi a Valdagno per il recupero di campionato e per continuare a non perdere
AFP Giovinazzo, la vittoria non si fa attendere AFP Giovinazzo, la vittoria non si fa attendere Bella prestazione per i biancoverdi che battono 5-3 il Follonica Hockey 
AFP Giovinazzo, testa al campionato  AFP Giovinazzo, testa al campionato  Stasera biancoverdi alla ricerca di punti contro il Follonica al PalaPansini
AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo I biancoverdi battono il Pully 6-0 e accedono alla Final Four di WSE Trophy
AFP Giovinazzo al ritorno dei quarti di coppa AFP Giovinazzo al ritorno dei quarti di coppa Stasera al PalaPansini occorre mantenere il vantaggio sul Pully HRC
AFP Giovinazzo e Forte dei Marmi pareggiano AFP Giovinazzo e Forte dei Marmi pareggiano In Versilia l’anticipo di campionato finisce 3-3
AFP Giovinazzo, stasera sfida al Forte AFP Giovinazzo, stasera sfida al Forte Nell'anticipo in Versilia si cercano conferme dopo la vittoria di sabato
L'AFP Giovinazzo è tornata alla vittoria L'AFP Giovinazzo è tornata alla vittoria I biancoverdi hanno battuto il Novara di Illuzzi 2-1
Rinnovato il direttivo dell'associazione ambientalista 2HANDS Giovinazzo
5 febbraio 2026 Rinnovato il direttivo dell'associazione ambientalista 2HANDS Giovinazzo
Tariffa assistenza domiciliare, il sindaco replica a PrimaVera Alternativa
4 febbraio 2026 Tariffa assistenza domiciliare, il sindaco replica a PrimaVera Alternativa
PVA su assistenza domiciliare: «La Giunta fa cassa colpendo i più deboli»
4 febbraio 2026 PVA su assistenza domiciliare: «La Giunta fa cassa colpendo i più deboli»
San Biagio, a Giovinazzo l'antico rito della benedizione della gola nella chiesa di San Giovanni Battista
4 febbraio 2026 San Biagio, a Giovinazzo l'antico rito della benedizione della gola nella chiesa di San Giovanni Battista
Rifiuti in piazza Benedettine, dito puntato su alcuni B&B della zona
4 febbraio 2026 Rifiuti in piazza Benedettine, dito puntato su alcuni B&B della zona
AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti
4 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti
In Concattedrale celebrata la Presentazione del Signore - FOTO
3 febbraio 2026 In Concattedrale celebrata la Presentazione del Signore - FOTO
Giovinazzo festeggia San Biagio, oggi il rito della benedizione della gola
3 febbraio 2026 Giovinazzo festeggia San Biagio, oggi il rito della benedizione della gola
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.