Hockey
AFP Giovinazzo, a Valdagno accade di tutto
I biancoverdi perdono 7-4 ma pagano soprattutto la lunga inferiorità numerica
Giovinazzo - giovedì 5 febbraio 2026 07.30
Si sperava che continuasse la striscia positiva per l'AFP Giovinazzo che invece ieri sera, nel recupero della 14esima giornata, è stata sconfitta 7-4 dall'Hockey Club Valdagno lasciando il parquet indignata.
La prima rete del match al 6': Mura fa ripartire il gioco dalla propria metà campo e butta subito la palla in avanti per Cardoso già in agguato sotto porta. Tre minuti dopo disattenzione difensiva dei padroni di casa e la pallina finisce a Mura, che dalla trequarti gonfia la rete. Nel giro di pochi secondi un incredibile doppio cartellino blu, mostrato nei confronti prima di Cardoso e poi di Mezzina, e quattro minuti di inferiorità numerica. Al 14' i vicentini fanno girar palla, finché Dos Santos Seixas, indisturbato, tira violentemente in porta accorciando le distanze. Il punteggio all'intervallo è di 1-2.
Al 3' della ripresa Honorio Santos finisce per terra, gli arbitri vedono una spinta e assegnano un rigore. Bovo para a più riprese su Barbosa Sanches, che però si riscatta poco dopo approfittando di una sbavatura difensiva indotta dal pressing e portando la gara in parità. Mezzo minuto dopo Honorio Santos parte da dietro la porta biancoverde e prova un alza e schiaccia che per i direttori di gara oltrepassa la linea. Le proteste degli ospiti sono immediate e Bovo riceve un cartellino blu. Il clima ormai si è surriscaldato e arrivano altri due cartellini blu per Maturano e Honorio Santos. Al 9' Mura da centrocampo finta il tiro e poi serve Cardoso che firma il nuovo pareggio. La festa dura poco perché Barbosa Sanches tira rasoterra dalla lunga distanza e Honorio Santos con il taglio della stecca devia in rete. Due minuti dopo Crocco fa partire un tiro all'incrocio che Bovo non vede partire e che va a segno. Prima Mura e poi Clavel falliscono l'occasione del tiro diretto, ma anche Honorio Santos spreca un tiro. Al 18' punizione di Mura che rimbalza sulla balaustra e viene raccolta da Mezzina che accorcia. Al 22' un colpo di Clavel viene sanzionato con un cartellino rosso. Subito dopo Dos Santos Seixas ruba palla, converge verso il centro e passa a Honorio Santos che segna da fermo. Al penultimo minuto gli uomini di Mascarenhas, in powerplay, fanno girare palla finché Crocco se l'aggiusta sulla stecca e segna ancora.
Al PalaLido finisce 7-4 e l'Hockey Club Valdagno, ancora con una gara in meno, si porta al quarto posto e ora punta al podio. L'AFP parte benissimo e sembra possa regalare un'altra bella serata ai propri tifosi ma con i diversi cartellini ottenuti, e quindi in inferiorità numerica per parecchi minuti, non riesce a reggere lo scontro fino alla fine. I biancoverdi restano quindi terzultimi e ora devono recuperare presto le energie mentali e la lucidità in vista della nuova trasferta di sabato a Breganze.
La prima rete del match al 6': Mura fa ripartire il gioco dalla propria metà campo e butta subito la palla in avanti per Cardoso già in agguato sotto porta. Tre minuti dopo disattenzione difensiva dei padroni di casa e la pallina finisce a Mura, che dalla trequarti gonfia la rete. Nel giro di pochi secondi un incredibile doppio cartellino blu, mostrato nei confronti prima di Cardoso e poi di Mezzina, e quattro minuti di inferiorità numerica. Al 14' i vicentini fanno girar palla, finché Dos Santos Seixas, indisturbato, tira violentemente in porta accorciando le distanze. Il punteggio all'intervallo è di 1-2.
Al 3' della ripresa Honorio Santos finisce per terra, gli arbitri vedono una spinta e assegnano un rigore. Bovo para a più riprese su Barbosa Sanches, che però si riscatta poco dopo approfittando di una sbavatura difensiva indotta dal pressing e portando la gara in parità. Mezzo minuto dopo Honorio Santos parte da dietro la porta biancoverde e prova un alza e schiaccia che per i direttori di gara oltrepassa la linea. Le proteste degli ospiti sono immediate e Bovo riceve un cartellino blu. Il clima ormai si è surriscaldato e arrivano altri due cartellini blu per Maturano e Honorio Santos. Al 9' Mura da centrocampo finta il tiro e poi serve Cardoso che firma il nuovo pareggio. La festa dura poco perché Barbosa Sanches tira rasoterra dalla lunga distanza e Honorio Santos con il taglio della stecca devia in rete. Due minuti dopo Crocco fa partire un tiro all'incrocio che Bovo non vede partire e che va a segno. Prima Mura e poi Clavel falliscono l'occasione del tiro diretto, ma anche Honorio Santos spreca un tiro. Al 18' punizione di Mura che rimbalza sulla balaustra e viene raccolta da Mezzina che accorcia. Al 22' un colpo di Clavel viene sanzionato con un cartellino rosso. Subito dopo Dos Santos Seixas ruba palla, converge verso il centro e passa a Honorio Santos che segna da fermo. Al penultimo minuto gli uomini di Mascarenhas, in powerplay, fanno girare palla finché Crocco se l'aggiusta sulla stecca e segna ancora.
Al PalaLido finisce 7-4 e l'Hockey Club Valdagno, ancora con una gara in meno, si porta al quarto posto e ora punta al podio. L'AFP parte benissimo e sembra possa regalare un'altra bella serata ai propri tifosi ma con i diversi cartellini ottenuti, e quindi in inferiorità numerica per parecchi minuti, non riesce a reggere lo scontro fino alla fine. I biancoverdi restano quindi terzultimi e ora devono recuperare presto le energie mentali e la lucidità in vista della nuova trasferta di sabato a Breganze.