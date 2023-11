AFP Giovinazzo a Sarzana per tornare all'hockey giocato

Torna in pista dopo una settimana non certo facile l', che questa sera se la vedrà contro l'per la settima giornata del campionato di A1.I biancoverdi dovranno per forza di cose ritrovare serenità e lucidità, lasciandosi alle spalle quanto accaduto negli ultimi giorni. Sabato scorso il Follonica Hockey ha prevalso 8-6 al PalaPansini ma non ha surclassato sul piano del gioco i padroni di casa, molto attenti in difesa anche contro i reiterati tiri dalla distanza con ricerca di deviazione, temibilissimi in attacco con i passaggi filtranti e le triangolazioni per liberare l'uomo davanti al portiere. Nei minuti finali però è cresciuto l'agonismo, il clima in pista e attorno si è surriscaldato e la direzione di gara si è ritrovata al centro delle contestazioni. Mercoledì la mannaia del giudice sportivo ha colpito chi ancora si ritiene vittima di torti arbitrali e chiede rispetto e il tecnico Pino Marzella è stato squalificato per due giornate. Al "Vecchio Mercato" la guida tecnica sarà affidata a Dino Camporeale.Dall'altra parte la squadra allenata da Paolo De Rinaldis viene da un tour de force. Prima la lunga trasferta in Spagna, dolorosa perché la sconfitta contro il Reus ha fermato il percorso di qualificazione alla Champions League. Mercoledì poi un'altra trasferta per il posticipo di campionato contro il Bassano, vinto 3-1. I liguri sono attualmente terzi in classifica ma, almeno dalle dichiarazioni ufficiali, non si fidano dell'avversario fanalino di coda e del suo temuto attacco. Anche la statistica non fa stare tranquilla la compagine del presidente Corona, visto che nei precedenti il Giovinazzo ha vinto 10 incontri su 18. Ad indossare la casacca rossoblu nuovi talenti come Joaquin Olmos e vecchie conoscenze come Borsi, Festa e il grandissimo ex, mai dimenticato dai tifosi della sua città d'origine.