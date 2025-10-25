AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 

I biancoverdi hanno già affrontato il Valdagno all'esordio, perdendo 3-4, e il Novara, vittorioso con il punteggio di 9-5. Sabato scorso in Piemonte hanno inizialmente risposto colpo su colpo ai gol dell'Azzurra, poi hanno ribaltato una situazione di svantaggio a cavallo tra primo e secondo tempo, per poi nell'ultimo quarto d'ora subire il ritorno dei padroni di casa che non ha lasciato scampo. Unica nota senz'altro positiva per Depalma è stato il rientro di capitan Amato, che nella ripresa ha accumulato minuti di gioco dopo il brutto infortunio che lo aveva costretto a saltare una parte della preparazione e la prima giornata.

Il Forte dei Marmi invece, dopo la prima sconfitta col Sarzana, ha subito un pesante 10-4 dai Campioni d'Italia del Trissino. I rossoblu di fatto sono riusciti a rispondere solo per i primi 7' per poi crollare sotto i tiri dei veneti. Il roster di Roberto Crudeli d'altronde non è lo stesso di quello che si è piazzato al secondo posto in regular season lo scorso anno ma è stato completamente rivoluzionato. Confermato il portiere Gnata, sono arrivati in Versilia l'attaccante della Nazionale Under 19 argentina Tomas Lopez, Duhalde, l'ex Scandiano Ballestero e l'ex Lodi Bozzetto, la punta ex Montebello Checchetto, il difensore Raffaelli.

Stasera si affrontano due squadre ancora a 0 punti ma soprattutto le peggiori difese, con 13 reti a testa subite. Solo chi saprà difendere meglio la propria porta riuscirà a portare a casa i primi 3 punti.

Terza giornata di campionato e terzo tentativo di guadagnare i primi punti per l'AFP Giovinazzo, questa sera in casa contro l'Hockey Forte.