AFP Giovinazzo, gara rinviata per sospetti casi Covid

Avrebbe dovuto disputarsi questa sera al PalaPansini la gara tra, inserita nella nona giornata del campionato di serie A2 di hockey su pista.Sarebbe stata l'ultima partita di quest'anno in cui si è giocato davvero poco e la prima col ritorno ufficiale in panchina didopo il divorzio dal tecnico Pino Marzella annunciato in settimana.Questo pomeriggio però è arrivato l'annuncio della società giovinazzese: stasera non si scenderà sul parquet per«Dopo aver riscontrato alcuni casi di positività da accertare – si legge nella nota – abbiamo deciso di ricorrere al bonus rinvio gara concesso dalla FISR per bloccare sul nascere qualsiasi focolaio per il bene di tutti».Non si può però ancora parlare di Covid tra i biancoverdi perché "I casi sospetti sono stati segnalati agli uffici ASL competenti e sono in attesa di tampone molecolare".Intanto, in attesa degli accertamenti,, chiaramente a data da destinarsi.