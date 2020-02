AFP, ancora una sconfitta contro il Matera dell'ex Depalma

L'perde per la terza volta di fila, dopo il Campolngo Hospital Roller Salerno e il Roller Matera. E l'addio di, ieri sera in tribuna. Anche stavolta non è stata una disfatta. L'orgoglio si è visto, ma solo nella ripresa. Dopo un primo tempo letteralmente regalato agli avversari, vittoriosiNel terzo turno del girone E di serie B, l'esperienza dei lucani dell'exsi fa sentire e porta la Tecnav Hockey Pattinaggio Matera avanti. Ci vuole quasi un tempo, ai ragazzi di, per prendere le misure agli ospiti, i quali, sfruttando tutte le occasioni, volano sull'1-4 (dila rete dei giovinazzesi). Al rientro, i biancoverdi non concedono più nulla alla squadra materana se non un tiro libero, poi trasformato per il gol dell'1-5.Subito dopo è, con un tiro da metà campo, a portare il risultato sul 2-5, risultato che rimarrà tale fino alla fine. «Resta il rammarico per aver regalato un tempo agli avversari - si legge sulla paginadel club biancoverde -, ma il secondo tempo fa ben sperare per un buon proseguo di campionato. Nota positiva della serata l'impiego di tutti gli effettivi da parte di coach».Nel prossimo turno il sodalizio biancoverde osserverà il turno di riposo previsto dal calendario e poi tornerà in campo sabato 7 marzo alle ore 19.00, sul parquet del PalaPansini, contro l'