Ad Illuzzi il derby veneto tra Cittadella e Chievo Verona

Nuova designazione in serie B per, arbitro giovinazzese tra i migliori della cadetteria. Questo pomeriggio, con fischio d'inizio previsto per le ore 15.00, dirigerà il derby veneto d'alta classifica tra. Il match del "Tombolato" è valido per la diciassettesima giornata d'andata.A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Marchi e Vono, mentre il ruolo da quarto uomo è stato affidato all'anconetano Marco D'Ascanio.ha diretto in stagione sei partite in stagione in serie B, l'ultima delle quali è datata 7 dicembre: in quella occasione l'Empoli sconfisse in casa l'Ascoli per 2-1. Per lui anche diverse presenze come quarto uomo in match di discreta importanza in serie A.Il fischietto di Giovinazzo ha già incrociato le due contendenti quest'anno: il Cittadella nel match pareggiato ilad Udine contro il Pordenone, finito a reti bianche, ed i clivensi appena due settimane prima, nella vittoriosa trasfertaQuando ha arbitrato Illuzzi in questa stagione, le formazioni di casa hanno vinto una sola volta (è successo ad Empoli appunto), i pareggi sono stati tre e le vittorie esterne due, ultima delle quali risalente proprio al 5 ottobre, data del successo del Chievo nel capoluogo labronico. 29 sono i cartellini gialli estratti dall'arbitro pugliese, 3 i cartellini rossi, di cui due diretti, ed altrettanti i rigori concessi.