Academy Giovinazzo, terza vittoria di fila e primo posto in serie C2

Altro giro, altra vittoria. La terza consecutiva. L'batteil Cassano C5 e raggiunge in testa alla classifica, a quota 19 punti, il Boemondo C5 e l'Audax Rutigliano, trascinato dal solito Bavaro, autore di una doppietta, e dalle parate di Pastoressa. Gloria pure per Grosso, autore del tris a tinte biancoverdi.Nel nono turno del girone A di serie C2, lil quintetto del tecnico de Biase, sul parquet del PalaPansini, si presenta con l'ultimo arrivato, giunto nelle scorse settimane dai cugini del Giovinazzo C5 in A2 Elite, ma l'avvio arrembante è degli ospiti che passano subito in vantaggio: 0-1. I padroni di casa, pian piano, escono dal guscio, iniziano a giocare, acquisiscono sicurezza e impattano la gara conche su punizione scaraventa il cuoio sotto la traversa. Al 30' è 1-1.La ripresa parte nel segno del portiere Pastoressa che abbassa più volte la serranda, mentrefinalizza uno schema su calcio d'angolo e ribalta la gara: 2-1. Gli ospiti, a questo punto, vanno a caccia del colpo per riagganciare il pareggio, giocano la carta del power play, ma vengono murati dal solito Pastoressa, mentre, sul versante opposto, cala il tris (3-1), prima di essere espulso. Il Cassano C5 la riapre ufficialmente sui titoli di coda, ma non c'è più tempo. Termina 3-2.Il terzo successo di fila del club del presidente- il sesto stagionale -, dà il via al tripudio dei tifosi biancoverdi, primi in classifica seppur in coabitazione con altre tre squadre. Una di queste, l', sabato 16 dicembre, ospiterà i giovinazzesi in una partita di assoluta importanza. Si gioca alle ore 16.00.