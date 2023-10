Academy forza 7: tripletta di Bufi, due su due per Debiase

Finisce con un un altro largo successo la seconda sfida in campionato dell', vittoriosasul rettangolo di gioco del Nettuno Bisceglie. Per i biancoverdi, al secondo bottino pieno di fila dopo il blitz di Altamura e a punteggio pieno in classifica, seppur al secondo posto, tris die doppietta diNella terza giornata del raggruppamento A di serie C2, è un rigore per la squadra del tecnico, dopo una fase iniziale molto tirata e combattuta, a rompere l'equilibrio con: 0-1. Il gol sblocca le gambe e soprattutto la mentalità, la squadra sembra essere davvero un collettivo, gli avanti biancoverdi confermano l'ottima intesa e i singoli iniziano a fare la differenza: è il caso di, autore dello 0-2, e diche serve il tris poco prima dell'intervallo. Al 20' è dunque 0-3.Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa riducono il gap (1-3), maristabilisce subito le distanze: 1-4. Ed è in questa fase della sfida che la squadra biancoverde prende il largo con i gol di un doppio(1-5 e 1-6, tripletta per lui). L'Academy, a questo punto, gioca sul velluto, ormai i giochi sono fatti: l'1-7 porta la griffe di. Il finale della sfida regala qualche brivido di troppo agli ospiti col Nettuno che risale la corrente, ma la rimonta resta incompiuta. Termina 4-7.Il sodalizio del presidente, dunque, festeggia la seconda vittoria consecutiva in campionato, la prima lontano da casa. Ma non c'è assolutamente tempo di festeggiare perché mercoledì 1 novembre si tornerà in campo, al PalaPansini, in un derby di alta quota contro il. Fischio d'inizio alle ore 21.00.