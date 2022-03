A Bernalda il Giovinazzo è Bella… ver da vedere! Al 40’ è 5-8

Ilpassa anche al PalaCampagna di Bernalda (il risultato finale per l'undicesima vittoria stagionale, nda) disputando un match convincente, seppur intervallato da alcune pause che hanno permesso agli avversari di riaprire l'incontro, e, come ormai da copione, trovando sempre negli ultimi minuti gli spunti decisivi per far propria la posta in palio.Mister Rispoli, che deve privarsi di Laurenzana e Sanz, schiera in apertura d'incontro un quintetto con De Pizzo tra i pali e con Steinwandter, Gallitelli, Claro e Turek uomini di movimento, mentre il tandem composto da i tecnici, privo dello squalificato Roselli e degli indisponibili Binetti e Restaino, rispondono con Di Capua in porta e Bellaver, Ferreira Praciano, Menini e Saponara.Partono di gran carriera i padroni di casa con un frizzante Gallitelli che chiama subito in causa Di Capua. È lo stessoche non fallisce il rigore utile per l'1-0, concesso dalla coppia arbitrale, e procurato da Steinwandter al termine di un'azione caotica in area. Continua la pressione dei locali che prima con Turek e poi ancora con Gallitelli trovano la strada sbarrata da un Di Capua in gran forma.Reagisce immediatamente allo svantaggio la squadra ospite e da un gran fendente dell'ex Saponara che trova una respinta corta dell'estremo di casa si avventaper ristabilire subito la parità: 1-1. Sulla spinta della rete è Bellaver che coglie il palo, subito dopo, per aprire il suo show di serata. Dalla parte opposta Steinwandter cerca di ritrovare il vantaggio, ma è appostato Bellaver sulla linea di porta a respingere il cuoio a portiere battuto.Già da metà tempo, il Giovinazzo rischia il portiere di movimento e i risultati non tardano ad arrivare; azione ben concertata dal quintetto in campo con assist finale sul secondo palo di Fermino a, indisturbato di siglare il nuovo parziale di 1-2. Ristabilisce immediatamente il 2-2 Claro, per i lucani, infilando Di Capua che non trattiene un gran tiro di un ottimoSul calar della prima frazione,, nuovamente schierato come portiere di movimento, riporta il nuovo vantaggio (2-3) con un tiro dalla distanza nell'angolo più difficile della porta dei locali. È Zago a cogliere il palo prima della conclusione del tempo. Al riposo è 2-3.La ripresa si apre con le veementi conclusioni in rapida successione di Turek, Steinwandter e Gallitelli che non hanno alcuna fortuna. Proprio nel momento migliore per il Bernalda èad approfittare di un pasticcio della difesa per il quarto goal da opportunista: 2-4. Con Menini schierato da quinto di movimento i biancoverdi si fanno cogliere di sorpresa dache dalla propria area dimezza le distanze: 3-4.La nuova parità (4-4) giunge per opera diche è pronto a ribadire in rete una corta respinta dell'estremo ospite sul gran tiro di Gallitelli. I ragazzi giovinazzesi sembrano aver perso la concentrazione quando già a metà tempo raggiungono il bonus falli. Ma non è così perché ancora un instancabilesradica la palla dai piedi di Turek e poi scarica in rete il nuovo vantaggio: 4-5.Il 4-6 non tarda a giungere e lo confeziona Fermino che dall'out destro chiamaalla conclusione. A questo punto è mister Rispoli che a sua volta tenta di riacciuffare le sorti del match, schierando Steinwandter portiere di movimento, ma Di Capua chiude la strada alle finalizzazioni di Gallitelli.Con il Bernalda tutto proiettato in avanti arriva la terza rete diche cattura palla nella propria metà campo e a porta sguarnita sigilla il 4-7. Sui titoli di coda il 5-7 dicon un tiro sul primo palo del portiere ospite sembra riaccendere le flebili speranze dei materani che vengono definitivamente spente da una ripartenza in contropiede diche chiude il match sul 5-8.Undicesima vittoria stagionale, dodicesimo risultato utile di fila, terzo posto in classifica,