Ztl centro storico di Giovinazzo: per i pass della sosta contributo di 5 euro

Nessuna variazione per il rilascio del pass della sosta all'interno della zona a traffico limitato del borgo antico di Giovinazzo. Anche quest'anno, infatti, bisognerà versareper le spese istruttorie direttamente in contanti presso l'ufficio, con un bonifico oppure collegandosi al sito delPer richiedere l'accesso all'interno del borgo antico, quindi per autorizzare la targa del veicolo interessato, gli utenti - per il secondo anno di fila - non dovranno più recarsi aldi via Cappuccini, ma potranno raggiungere, dal sito web comunale, la sezione dedicata agli atti e ai documenti e, infine, alla modulistica della Polizia Locale . Gli utenti potranno così richiedere la autorizzazione di tipo(a pagina 3, clicca qui ) oppure quella(a pagina 4, clicca qui ).Anche quest'anno, infatti, e sino al prossimo(data di scadenza, come ogni anno, delle varie autorizzazioni per il transito e la sosta nella città vecchia), dunque, basterà accedere al link, inserire tutti i dati necessari (i file autorizzativi sono tutti in formato .pdf e .word editabile) e, infine, inviare la modulistica via pec a comandantepm@pec.comune.giovinazzo.ba.it oppure alla casella elettronica del, all'indirizzo ufficio.segreteria.comando@comune.giovinazzo.ba.it.Le richieste, protocollate, saranno vagliate dalla. Possono richiedere il pass, annuale o transitorio, i residenti e domiciliati, proprietari di immobili e operatori economici, ovvero coloro che abitano o svolgono attività lavorative nel centro storico, enti pubblici o aziende che svolgono i servizi di pubblica utilità.