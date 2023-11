Vittime della strada, a Giovinazzo una biciclettata con i ragazzi delle scuole

Domenica 19 novembre si celebra laistituita dall'O.N.U. nel 2005.Ricordare le vittime della strada e prevenire gli incidenti sono gli obiettivi che la Polizia Stradale intende perseguire attraverso numerose attività organizzate sul territorio nazionale.A Bari ed in provincia sono stati pianificati straordinari servizi di controllo mirati a prevenire e contrastare fenomeni correlati alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti/psicotrope.Di fondamentale importanza la sensibilizzazione dei giovani sul fenomeno degli incidenti stradali; nel corso della settimana, infatti, i poliziotti hanno incontrato gli studenti di alcune scuole dell'intera Area Metropolitana di Bari.A conclusione di tale iniziativa, quest'oggi, sabato 18 novembre, a Giovinazzo, sarà organizzataL'appuntamento è per sabato mattina, alle ore 9.30, in piazza Vittorio Emanuele II.