Fermato sulla Giovinazzo-Bitonto: in auto aveva 23 cipolline di coca

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Bitonto hanno arrestato un 50enne di Giovinazzo, colto nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell'ambito del rafforzamento dei servizi, organizzati dalla Polizia di Stato, tesi al contrasto del fenomeno della commercializzazione delle sostanze stupefacenti a Bitonto, una volante del locale Commissariato di P.S. ha fermato e controllato un auto che viaggiava in direzione di Giovinazzo. Dalla perquisizione, effettuata dai poliziotti al veicolo condotto dall'arrestato, sono state rinvenute 23 cipolline contenenti cocaina, per il peso complessivo di 10.70 grammi. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato collocato in arresto presso la propria abitazione, provvedimento convalidato in sede di giudizio direttissimo dal Tribunale di Bari.