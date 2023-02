Violini, cuori e medaglioni di cioccolato aerografato: Nicola Giotti al Tg1

Lo avevamo anticipato in un nostro articolo ( clicca qui per leggerlo ) e finalmente è andato in onda.Il servizio di Valentina Bisti sull'arte dell'aerografia applicata alla pasticceria, girato nel laboratorio del maestro giovinazzese, Nicola Giotti, è stato visto da tantissimi telespettatori in tutta Italia, nuovo spot per la bella Giovinazzo che vive anche di eccellenze artigiane.Nicola Giotti, accompagnato dal maestro pasticcere Mario Romani, una delle punte assolute di questa forma d'arte in Italia, ha mostrato alla giornalista come realizzare medaglioni, cuori e addirittura un violino di cioccolato grazie all'ausilio di moderne tecniche. Un piacere per gli occhi e per il palato, condensati in un servizio di poco più di un minuto e mezzo, terminato con tanto di dedica al Tg1. Tutto visibile a questo link Giovinazzo ancora alla ribalta nazionale ed ancora una volta grazie alle sapienti mani ed al talento di Nicola Giotti, un ruolo importante anche in Confartigianato Puglia.