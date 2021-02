Vico Concezione, partite le attività di caratterizzazione dell'area

Sono partite negli scorsi giorni le attività di caratterizzazione della zona di, nel cuore del borgo antico giovinazzese. Si tratta di un'area solo in parte recuperata grazie all'intervento di privati nei decenni passati, ma su cui insiste un rudere che stride con ciò che si trova attorno.L'input era giunto nei mesi passati dall'Assessore ai Lavori Pubblici,e l'aveva proceduto con gli atti ufficiali per affidare tutta una serie di attività preparatorie alla progettazione.L'intervento degli archeologi e degli architetti incaricati, di concerto con la Sovrintendenza di Bari, porterà all'iniziale mappatura del sito, mediante rilievi e carotaggi, nonché alla pulizia di un luogo che potrebbe essere senza dubbio suggestivo (vicinissimo alla bella chiesa dello Spirito Santo ed a due passi da piazza Costantinopoli e piazza Benedettine), ma che attualmente è un pugno nello stomaco di molti visitatori e degli stessi residenti.«Dopo queste attività preliminari - spiega l'Assessore Depalo - ed in seguito agli esiti che ne deriveranno, si entrerà nella fase fattiva della progettazione volta alla realizzazione di un nuovo spazio di aggregazione o in alternativa alladi quanto storicamente esistente. Dopo decenni di abbandono ed incuria - è la sua chiusa -, finalmente anche questo angolo caratteristico del nostro borgo antico verrà recuperato e potrà riavere nuova vita».