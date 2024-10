Immobili fatiscenti in vico Concezione, il sindaco di Giovinazzo intima i proprietari

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, dopo aver preso atto del progetto di intervento di ricomposizione e ricostruzione degli edifici innel centro storico di Giovinazzo, elaborato dalla societàin merito al recupero delle due cortine di edifici insistenti su Vico Concezione, e vista l'ordinanza dirigenziale dell'11 dicembre 2019 con la quale s'ingiungeva ai proprietari degli immobili identificati a provvedere alla eliminazione dei pericoli, per la pubblica incolumità, mediante la messa in sicurezza degli immobili e delle strutture pericolanti, nonché il ripristino di adeguate condizioni igieniche; considerate le continue segnalazioni effettuate dai residenti riguardanti lo sviluppo di vegetazione spontanea infestante con conseguente proliferazione di animali e insetti; considerato anche che gli immobili in Vico Concezione sono da tempo in uno stato di completo abbandono e degrado, tali da determinare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nonché per l'igiene e il decoro urbano vista la relazione di servizio di accertamento dello stato dei luoghi redatta dal Locale Comando di Polizia Urbana a seguito del sopralluogo effettuato in data 23.07.2024, con il quale è stata constatata la situazione di totale degrado dell'area in argomento come da report fotografico richiamato nella predetta relazione, il sindaco Sollecito ha emesso un'ordinanza con la quale intima agli intestatari delle particelle catastali censite di adottare, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, consultabile sul sito istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it , alla voce Albo Pretorio, tutti i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni igieniche e di decoro urbano degli immobili fatiscenti in stato di abbandono.Con l'ordinanza il sindaco dispone che i proprietari provvedano a trasmettere tramite posta certificata al Settore Gestione del Territorio ( settoreterritorio@comune.giovinazzo.bat.it ) la documentazione utile a comprovare l'avvio e l'esecuzione degli interventi .In caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio , in danno ai soggetti obbligati, con il recupero da parte del Comune delle somme anticipate , oltre alle sanzioni amministrative e penali previste nel caso di accertamento della violazione.